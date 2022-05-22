Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı - Haberler

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Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Ali Çiftçi - Güncel
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Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaya bin 150 adet kınalı keklik saldı.

Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı

BİNGÖL - Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaya bin 150 adet kınalı keklik saldı.

Bingöl DKMP Şubesi ekipleri, 2022 yılı Kanatlı Hayvan Salım Programı çerçevesinde kentin birçok avlak bölgesine kınalı keklik salımı gerçekleştirdi.

DKMP ve Jandarma ekipleri, kafeslerde taşıdıkları bin 150 adet kınalı kekliği Kiğı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Dalbasan, Göltepesi, Çobantaşı ve Ormanardı devlet avlaklarında, doğaya bıraktı.

Ekipler, kekliklerin salındığı bölgelerde, koruma ve kontrol tedbirlerinin arttırıldığını da bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bingöl, Güncel, Haberler

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