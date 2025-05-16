BİM Marketten Alınan Ekmekte Şaşırtan Poşet Olayı

BİM Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da BİM Marketinden ekmek alan bir vatandaş, ekmeğin içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan BİM Marketinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kahvaltılık için markete giden bir vatandaş, tost yapmak için ekmeği kesince bir gariplik olduğunu fark etti. BİM Maketten aldığı ekmeğin içinden büyük bir parça poşet çıktığını gören şahıs neye uğradığını şaşırdı. O anları cep telefonu kamerasına alan vatandaş, uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.