Bilnet Okulları'ndan Yapay Zeka Destekli Eğitim Modeli: BİL-EN AI

Bilnet Okulları, öğretmenlerin karar alma ve değerlendirme süreçlerini desteklemeyi amaçlayan yapay zeka tabanlı eğitim modeli "BİL-EN AI"ı tanıttı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Bilnet Okulları, yapay zekayı öğretmenlerin destekçisi haline getiren yeni projesini tanıttı. Bilnet Okulları Yönetim Çalıştayı kapsamında gerçekleştirilen tanıtımda, yapay zekanın eğitimde öğretmenin yanında konumlandırılması hedefi vurgulandı.

"Öğretmen Asistanı: BİL-EN AI" isimli yapay zeka destekli eğitim modeli, öğretmenlerin karar alma, üretme ve değerlendirme süreçlerine entegre edilerek eğitimde etkinliği artırmayı amaçlıyor.

Dört ana özellikten oluşan "BİL-EN AI"da ilk olarak öğrenciler, yapay zeka destekli modüllerle animasyon ve video tabanlı, kişiselleştirilmiş dersler alabiliyor. Öğretmenler de kendi materyallerini kullanarak güvenli bir şekilde yapay zeka modelleriyle video ve animasyon tabanlı dersler hazırlayabiliyor.

Ayrıca yapay zeka destekli soru çözümü sayesinde öğrenciler, yapamadıkları sorunun fotoğrafını çekerek hem animasyonlu hem de adım adım çözümlerine ulaşabiliyor.

Okul kaynaklarıyla entegre ve güvenli olarak çalışan soru-cevap modülüyle öğrenci, takıldığı bir soruya anında cevap almak istediğinde mikrofonu açarak BİL-EN AI'e sorarak kişisel bir yanıt alabiliyor.

Sistem, öğretmenlerin materyallerini zenginleştirme, etüt ve içerik hazırlama süreçlerinde kolaylık sağlarken, aynı zamanda öğrenciye de kişiselleştirilmiş bir öğrenim deneyimi sunuyor.

"Yapay zeka, öğretmene eşlik ederken öğrenci kendini daha özgün hissedecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ, yapay zeka destekli "BİL-EN AI" sisteminin hem öğretmenlere hem de öğrencilere daha zengin bir eğitim deneyimi kazandırdığını belirtti.

Sağ, yapay zekanın öğretim süreçlerinde artan kullanımına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir çağın eşiğindeyiz. Bugün, sadece geleceği konuşmuyoruz. Geleceği başlatıyoruz. Çünkü Bilnet Okulları, yapay zekayı geçici bir yenilik değil, eğitimde sürdürülebilir gelişimin vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendiriyor. Bu yıl teknoloji sınıflarda sadece araç değil, ortak olacak. Yapay zeka, öğretmene eşlik ederken öğrenci kendini daha özgün hissedecek. Öğretmen bilgeliğini teknolojinin gücüyle buluştururken Bilnet, eğitimde dijital dönüşümün lideri olarak bir çağ başlatacak. Biliyoruz ki öğretmen, eğitimin kalbidir."

Sağ, yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil, eğitimde verimlilik ve etkililiği artıran kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirterek, öğrenme-öğretme süreçlerinin bu doğrultuda yeniden tasarlanması ve öğrencilerin çağın gereklerine uygun yetiştirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.