Bill Gates korona virüse yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bill Gates korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bill Gates korona virüse yakalandı

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını duyurdu. Hafif semptomları olduğunu belirten Gates, "Sağlığıma kavuşana kadar izole olarak uzmanların tavsiyelerine uyuyorum" ifadelerini kullandı. "Aşı olduğum için şanslıyım" diyen Gates, Gates Vakfı'nın 2 yıldır ilk kez bugün bir araya geleceğini vurgulayarak, toplantıya Microsoft Teams aracılığıyla katılacağını aktardı.

Bill Gates, Bill&Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Covid-19 test kiti ve aşılarını dağıtmaya yönelik yürütülen küresel çalışmalarda aktif rol alıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Koronavirüs, Bill Gates, Microsoft, Twitter, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title