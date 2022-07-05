Bill Gates bile olsanız özgeçmiş hazırlıyorsunuz!

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates şu anda dünyanın sayılı zenginlerinden bir tanesi. Başarılı iş insanını tabi ki her zaman bu kadar zengin değildi. Gençliğinde çeşitli şirketlerde çalışmak için CV hazırlayan Bill Gates, yaklaşık 50 yıl öncesinden kalan özgeçmiş örneğini paylaştı.

Bill Gates'in özgeçmişi oldukça etkileyici

LinkedIn üzerinden özgeçmişini paylaşan Bill Gates'in oldukça başarılı olacağı daha o zamandan belli oluyor. CV'nin daha başında yer alan Harvard Üniversitesi ismi pek çok şeyi ortaya koyarken, Gates birçok programlama diline hakim olmasıyla da öne çıkıyor. Microsoft'un diğer kurucu ortağı olan Paul Allen ile ortak yaptığı çalışmalar ve lisede yaptığı projelerle de Bill Gates dolu dolu bir CV'ye sahip.

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Bu etkileyici CV'ye rağmen Bill Gates yaptığı paylaşımda ise mütevazılığını koruyarak şu ifadelere yer veriyor:

İster yeni mezun olun, ister üniversiteyi terk edin, eminim özgeçmişiniz benim 48 yıl önce yaptığımdan çok daha iyi görünüyordur.

CV'nin bir başka dikkat çeken kısmı ise Bill Gates'in daha üniversite birinci sınıfta olmasına rağmen sahip olduğu maaş. 12 bin dolarlık bir geliri olduğunu belirten Gates, CV'sinde net bir maaş isteğinden ise bahsetmiyor. Bill Gates aynı zamanda çalışma yeri konusunda da özgeçmiş örneğimde herhangi bir önkoşul sunmuyor.

Başarılı iş insanının o dönemde 1.78 m boyunda olduğu ve sadece 59 kg olduğunu da yine özgeçmişinden öğreniyoruz. Henüz bilgisayarların yaygınlaşmadığı o dönemde özgeçmişin bir daktilodan çıkmış olması da bir diğer dikkat çeken ayrıntı.

Bill Gates ve Paul Allen'ın kurduğu Microsoft ile birlikte bilgisayarlar çok daha yaygın olarak kullanılmaya başladığını hepimzi biliyoruz. Kim bilirdi ki bu CV sahibinin ilerleyen yıllarda bilgisayar teknolojileri konusunda çığır açacağını. Peki siz Bill Gates hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmıda bizimle paylaşabilirsiniz.

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