Bilkent Şehir Hastanesi'nde Karne Şenliği

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hasta öğrenciler için "Karne Şenliği" düzenlendi.

Çocuk Hastanesi'nde gerçekleşen şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Bilkent Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, çocuklar için milli bayramların ve karne günlerinin öneminin farklı olduğunu söyledi.

Özbek, hastanede yatan çocuklara destek olmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinlik, çocuklarımızın hastanede yatmaktan dolayı gelen hüzünlerini bir miktar azaltmak için. Hepsini kutluyorum inşallah bir sonraki dönemde evlerinde ve okullarında olmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

Başhekim Özbek, şenliğe katılan çocuk kitapları yazarı Şermin Yaşar'a ve emeği geçen personele teşekkür etti.

Hastane odasında karnesini alan 4. sınıf öğrencisi Sevde Kaymazoğlu, karnesinin çok iyi olduğunu söyleyerek, "Çok mutluyum ama arkadaşlarımı çok özledim onlara da buradan selam gönderiyorum." dedi.

Şenlikte çocuklar için, şiir dinletisi, çocuk seğmenlerin gösterisi ve hasta çocuklar tarafından yapılan resim sergisi düzenlendi.