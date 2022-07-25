Bilişim Vadisi'nde Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye Bakan Varank katılacak

BİLİŞİM Vadisi ve TEKNOFEST tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katılacak. 30 takımın yarışacağı parkurda yarışmayı kazanan takıma 100 bin TL'ye varan para ödülü verilecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında ve Bilişim Vadisi anasporsonluğunda, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmesi amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması başladı. Bilişim Vadisi'nde sürücüsüz araçların mücadelesiyle başlayan yarışmanın, bu yıl gerçek pistlere yakın zorluktaki parkurda düzenlendiği belirtildi. 29 Temmuz'a kadar devam edecek olan yarışmayı izlemeye yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılacağı aktarıldı.

Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi Uzmanı Sümeyye Ağaç, geçen senelere oranla çok fazla başvuru aldıklarını belirterek, "Pistimiz oldukça zorlaştı. Gerçek trafik kurallarına uygun bir hale geldi. Yarışmacılar, trafik işaretlerine uyacak, kavşaklardan geçecek, duraklardan yolcu alıp indirecek ve park edecek" dedi.