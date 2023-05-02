Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi ve teknoloji projeleriyle muhalefete de örnek olduklarını belirterek "Biz uzay çalışmalarından bahsederken 'Millet aç, hangi uzaydan bahsediyorsunuz.' diyenler şimdi uzay merkezi kurmaktan bahsediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi ve teknoloji projeleriyle muhalefete de örnek olduklarını belirterek "Biz uzay çalışmalarından bahsederken 'Millet aç, hangi uzaydan bahsediyorsunuz.' diyenler şimdi uzay merkezi kurmaktan bahsediyor." dedi.

Bakan Varank, Urla ilçesindeki İzmir Teknoloji Üssü'nde düzenlenen Bilişim Vadisi İzmir-İstanbul-Bakü Mega Teknoloji Koridoru Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, son 1 ayda önemli teknolojik atılımların devreye alındığını söyledi.

Aşı, ilaç teknolojileri, çip tasarımı gibi alanlarda devasa çalışmalar yaptıklarını, Milli Uzay Programı hedeflerine yönelik adımları da kararlılıkla attıklarını söyleyen Varank, "Altı yıl önce çalışmalarına başladığımız Türkiye'nin metre altı çözünürlüklü ilk yerli ve milli uydusu İMECE uzaydaki görevine başladı. 680 kilometre uzakta, dünya etrafında günde 14 kez dönen uydumuzdan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

Sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler

Bakan Varank, son dönemde sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelere işaret ederek Türkiye'nin ilk uzay yolcularının açıklandığını, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü ile biyoteknoloji sektöründeki potansiyelin artırılacağını aktardı.

TÜBİTAK Çip Üretim Tesisi'nin de bir diğer vizyoner proje olduğuna işaret eden Varank, "Tesisin tamamlanmasıyla birlikte 12 ayda Türkiye'de ilk defa 65 nm büyüklüğünde yarı iletkenler üretmemiz mümkün olacak. Ülkemiz için kritik olan kimlik kartı çipleri, özel işlemciler, yerli sanayimizin ihtiyaç duyup temin etmekte güçlük yaşadığı tüm devreler, burada üretilebilecek." ifadelerini kullandı.

İnsansız hava araçlarının iniş-kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun da Türkiye Yüzyılı'nın önemli nişanelerinden biri olduğunu hatırlatan Varank, ilk yerli ana hat lokomotifinin de sertifika almak için test sürüşlerine başladığını söyledi.

Bakan Varank, 10 yıl içinde Türkiye'nin bu tip anahat lokomotiflerinden 500 adet satın alması gerekliliğinin de sona erdiğini belirterek "Şimdi bu ana hat lokomotiflerini Türkiye'de üreterek hem katma değeri Türkiye'de bırakacağız hem de cari açığın azaltılmasına imkan sağlayacağız. Ana hat lokomotiflerinin 500 adetinin maliyeti 2 milyar doları buluyor, bu paranın yurt dışına çıkmasını engellemiş olacağız." dedi.

Muhalefete eleştiri

Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik kabiliyetlerini dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Müzmin muhalifleri bir türlü ikna etmeyi başaramadık. Ne demişti Kılıçdaroğlu, 'Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede?' Bu otomobil şimdi Urla'da kapının önünde duruyor. Genç arkadaşlarımızla bir tur yaptık. Arkadaşlarımızdan birinin üstünde Mercedes montu vardı. İnince 'Bu montu yakacağım.' dedi. Bu da milletimizde, gençlerimizde heyecan yaratan bir proje. Bu sefer Bay Kemal sanki bugüne kadar her gün yerli otomobil üretiliyormuş gibi çıktı dedi ki: 'Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Ürettiğin otomobili kime satacaksın?' Kime sattığımızı görüyorsunuz. Onun aksine ülkesine inanan, Türk mühendislerine güvenen, Türkiye'nin otomobiline değer veren aziz Türk milleti bu aracı alıyor."

Varank, muhalefetin, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için de "panayır" yakıştırmasında bulunduğunu söyleyerek "Kendileri hangi icraatı ortaya koyabilmişler? 1 milyon gencimizin yarışmak için başvurduğu, 2,5 milyon vatandaşımızın ziyaret ettiği bir festivale panayır diyebiliyorsunuz? Gerçekten biraz utanmak lazım." diye konuştu.

Muhalefetten tebrik beklemediklerini dile getiren Bakan Varank, "Bir kere de hazmedin en azından. En azından bir kere sesinizi çıkarmayın. Bu işler kendi mecrasında yürüsün. Böyle bir muhalefeti de maalesef karşımızda göremiyoruz. Hep karalama kampanyası. Bu muhalefet anlayışı ile Türkiye'yi ileri götürmek mümkün değil ama inşallah biz o muhalefetin de yerli ve millisinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz. Biz uzay çalışmalarından bahsederken 'Millet aç, hangi uzaydan bahsediyorsunuz.' diyenler şimdi uzay merkezi kurmaktan bahsediyor. Demek ki bir noktaya ilerleme var ama daha çok yol almaları lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim Vadisi

Teknoloji altyapısı yatırımlarına devam ettiklerini, Mega Teknoloji Koridoru açılışı ile Bilişim Vadisi'ni İzmir'e, İstanbul'a ve Bakü'ye kadar genişlettiklerini söyleyen Varank, 3,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu Bilişim Vadisi'nin savunma sanayisindeki başarıların sivil alana taşınmasını sağladığını belirtti.

İzmir'in teknoloji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Varank, "Örnek bir yapıyı İzmir'e kazandırdık. Hani birileri Amerika'ya hamburger yiyip teknoloji görmeye gidiyorlar, Silikon Vadisi'nden bahsediyor ya. Artık bahsetmelerine gerek yok. Teknoloji görmek isteyen İzmir'e gelecek." ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi'nin İstanbul ve Kocaeli kampüslerinde 500'e yakın firmanın yer aldığını, 63 bin metrekare kapalı alana sahip İzmir kampüsünde de 6 binden fazla kişiye istihdam sağlanacağını aktaran Varank, bu kampüsün sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve oyun teknolojilerine odaklanacak güçlü bir platform olarak ön plana çıkacağını dile getirdi.

Mega Teknoloji Koridoru'nun uluslararası alana uzayarak Bakü'ye kadar genişlediğine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Bilişim Vadisi'ni uluslararası marka yapma yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk. Bu koridor ile Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü arasında teknolojik ve ekonomik ilişkiler gelişecek, karşılıklı tecrübe aktarımı güçlenecek. İş birliği ve ortaklıklar teşvik edilerek yeni teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesine katkı sağlanacak."

Bilişim Vadisi İzmir'e kabul edilen firmalardan yıl sonuna kadar ücret almama kararı aldıklarını kaydeden Varank, gençleri fikirlerini ticarileştirmeye davet ettiklerini dile getirdi.

Bakan Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen kutup araştırma projeleri yarışmasında birinci olan lise öğrencileri Ela Karabekiroğlu, Deniz Özçiçekci ve Zeynep Naz Terzi'nin 2024 yılında Antarktika seferine, iklim araştırmaları projeleri yarışması birincisi Hulusi Diler'in de bu yıl Arktik seferine gönderileceğini açıkladı.