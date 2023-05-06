BİLİŞİM VADİSİ GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİMCİOĞLU POTANSİYELİMİZİ DOST ÜLKELERE AKTARMA GÖREVİMİZ VAR

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca açılışı gerçekleştirilen Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü arasında mega teknoloji koridoru oluşturmak amacıyla çalışmalara başlandı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Teknoloji alanındaki potansiyelimizi dost ve kardeş ülkelere aktarmak gibi bazı görevlerimiz var. İşte bu yüzden Bakü'ye gittik ve Orta Asya'ya açılabileceğimiz teknoloji koridorunun ilk kapısını açmış olduk dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 2019'da hayata geçirilen Bilişim Vadisi; Kocaeli'den İstanbul'a, oradan İzmir ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Bilişim Vadisi İzmir, Bilişim Vadisi İstanbul ve Bilişim Vadisi Bakü'nün resmi açılışları için İzmir'de tören düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 2 Mayıs'ta düzenlenen törenle hayata geçirilen Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde çalışmalar başladı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi milli teknoloji hamlesi vizyonuyla, mega teknoloji koridoru kurma misyonunun adı olarak görev yapan bir kurum. Bilişim Vadisi teknoloji ekosisteminin gelişmesi adına 2019 yılında açılışını Togg'la beraber yapmıştı. Bu süreç içerisinde mega teknoloji koridoru olarak ifade ettiğimiz ağı, yani dijital ağı kurmak üzerine çalışmalar başladı. Kocaeli'ndeki açılışın hemen ardından İstanbul ve İzmir ile alakalı çalışmalarımız başlamıştı. 2022 yılında İstanbul'un açılışı ve İzmir'in temel atmasıyla koridorun süreçleri devam etti. 2022 Aralık ayında ise Bakü'deki yapılanmamızı da tamamlamış olduk. Temeli atılan Bilişim Vadisi İzmir'in 399'ncu gününde açılışını yaptık. İstanbul ve Bakü'yü dahil etmek üzere Mega Teknoloji Koridoru'nun da açılışını yapmış olduk dedi.

'SİSTEM DİJİTAL BİR AĞI İFADE EDİYOR'

Mega teknoloji koridorunun bir binayı ya da lokasyonu ifade etmediğini belirten İbrahimcioğlu, Bu kurmaya çalıştığımız sistem bir dijital ağı ifade ediyor. Birinci temel motivasyonumuz bilimsel araştırma, teknoloji transferi, ürünleşme, ticarileşme, yatırım fırsatlarındaki kapasitemizi arttırmak. İkinci motivasyonumuz ise bu hususlardaki bilgi, birikim ve motivasyonumuzu diğer coğrafyalara aktaracağımız bir dijital ağ ekosistemi kurmak. Türkiye'nin iki önemli sanayi şehri vardı. Bu iki önemli sanayi şehrinden birincisi Kocaeli'nde diğeri İzmir'deydi. Dolayısıyla bu yapılanmalarımızı kurgularken amaç milli teknoloji hamlesi vizyonu bize endüstrimizdeki, sanayimizdeki dijital dönüşümün de sağlanmasını yani yeni nesil ürün ve yeni nesil teknolojiyi yapabileceğimiz ortamları sağlamaktı. İzmir'de ticari potansiyelin de varlığını gördüğümüz için burada gerçekleşecek olan teknolojilerle katma değerli ihracat anlamında tüm dünyaya sergileyebileceğimiz önemli lokasyonlardan birisiydi diye konuştu.

'TEKNOLOJİ KORİDORUNUN İLK KAPISINI AÇMIŞ OLDUK'

Yeni nesil teknolojilerin, yeni nesil yaşam alanlarına da ihtiyaç duyduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, Biz, burada sağladığımız alt yapıları Bilişim Vadisi İzmir'de sürdürülebilir bir tasarımla inşa etmiş olduk. Kendi ağaçlarını ve bitki örtüsünü koruyarak buna uygun bir mimari tasarım gerçekleştirdik. Bununla beraber dijital altyapılarını en ince ayrıntısını düşünerek tasarımcıları kullanabileceği yüksek işlemcili bilgisayar altyapılarını oluşturduk. Koridorun dijital ağının çalışabilmesi için güçlü bir fiber altyapıyı yapmış olduk. İki devlet, tek millet anlayışıyla Bakü'de olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Teknoloji alanındaki potansiyelimizi dost ve kardeş ülkelere aktarmak gibi bazı görevlerimiz var. İşte bu yüzden Bakü'ye gittik. Bakü bizim için sadece Azerbaycan'dan ibaret değil. Orta Asya'ya açılabileceğimiz teknoloji koridorunun ilk kapısını açmış olduk. Devamında yine geçtiğimiz yıl imzasını attığımız Türk Devletleri Teşkilatları Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında Teknoloji Geliştirme Protokolü imzaladığımız bir birliğin başlangıç noktasını açmış olduk. Bununla beraber Azerbaycan'daki güçlü şirketlerin yatırım fırsatlarını kendi şirketlerimizle buluşturacağız diye konuştu.