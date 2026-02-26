Haberler

İçişleri Bakanlığı: Adana Merkezli 11 İlde Düzenlenen Operasyonda, 1 Milyar 200 Milyon TL İşlem Hacmi Bulunan 19 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, 1.2 milyar TL'lik dolandırıcılıkla bağlantılı 19 şüpheli yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdığı ve elde ettikleri gelirleri paravan şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiğini; yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL'lik işlem hacmine sahip olduğu belirlenen 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana merkezli 11 ilde 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı."

Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; Adana merkezli Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları ile sosyal mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı 'yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilere ait 1 adet paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 adet konut, 10 adet araç, 17 adet arsa, 692 adet banka ve 8 adet kripto hesabına el konuldu. Siber Vatanımızda da milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
