Bilişim Derneği Liderlerinden Fatih Dönmez'e Ziyaret

(ANKARA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Kenan Altınsaat ve EPDK Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Yılmazer, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

TBD Genel Başkanı Kenan Altınsaat, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Dönmez, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Kenan Altınsaat ve EPDK Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Yılmazer, ziyaretlerinde bilişim alanında önemli bir referans kaynağı olan 25.000 terimlik Bilişim Terimleri Sözlüğünü takdim ettiler. Dijital dönüşüm sürecinde yerli terminoloji üretimi ve bilişim kültürünün gelişimine katkı sağlayan bu kıymetli çalışmadan dolayı, ayrıca nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."