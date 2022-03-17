Bilirkişi, 'Yüzde 51 intihar olabilir' dedi, Beyzanur'un eşi ev hapsiyle tahliye edildi

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, evinin yatak odasında ölü bulunan Beyzanur Fidan'ın (22) intihar ettiğini iddia eden, 3 aylık eşi Ömer Fidan'ın (26) yargılandığı davada ifade veren bilirkişi, olayın yüzde 51 oranında intihar olduğunu söyledi. Ömer Fidan, yurt dışına çıkış ve ev hapsinde kalması şartıyla tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 21 Mart günü Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Fidan'ın ölümünü şüpheli bulunca polis ekiplerince Ömer Fidan, gözaltına alındı. Eşinin intihar ettiğini öne süren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.