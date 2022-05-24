Bilirkişi, müşterinin bilgisi dışında hesaptan çekilen paradan bankayı sorumlu tuttu - Haberler

İZMİR'de bilgisi dışında iki ayrı hesabından başka hesaplara 163 bin 480 TL para transferi yapıldığını iddia eden mimar Zekeriya Bozkurt (23), konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyetinin raporunda, "Davalı bankanın yeterli risk-teyit mekanizmalarına ait doğrulamaları gerçekleştirememesi sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur" denildi. Bozkurt'un avukatı Demir, "Davanın sonuçlanması halinde emsal bir karar çıkacaktır" dedi.

İç mimar ve turizm firması sahibi Zekeriya Bozkurt'u, geçen yıl 18 Şubat günü saat 00.23'te arayan bir bankanın çağrı merkezi görevlisi, hesabından para çekildiği ve bilgisinin olup olmadığını sordu. Ancak görüşme hat kesildiği için tamamlanamadı. Bozkurt, hemen mobil bankacılık işleminden hesabını kontrol etti. Bozkurt, iki ayrı hesabından rızası olmadan toplam 163 bin 480 TL para çekildiğini fark etti. Aynı gün saat 01.30 sıralarında Buca Şirinyer Polis Merkezi'ne giden Bozkurt, hesabından bilgisi olmadan havalenin yapıldığı hesap sahipleri S.Y. ve M.E.A.'dan şikayetçi oldu. Zekeriya Bozkurt, konuyu ayrıca avukatı Nazlı Demir aracılığıyla, bankanın kusurunun bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. Avukat Demir'in başvurusuyla İzmir 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bankanın dolandırıcılık ve suç şüphesi olan işlemlerde önceden tedbir almak zorunda olduğunu vurgulayan Avukat Nazlı Demir, "Banka bu nedenle gerekli sistemi oluşturmak zorundadır. Ancak gerekli sistemi oluşturmadığı için bu para transferinin bankayı arayarak mı yoksa mobil uygulama kullanılarak mı yapıldı bilmiyoruz. Bizim düşüncemiz; Zekeriya Bozkurt'un kimlik bilgilerini ele geçiren kişilerin bankayı arayıp bu transfer işlemini gerçekleştirdiği yönündedir. Banka ses analizlerini saklamaktadır. Davanın sonuçlanması halinde emsal bir karar çıkacaktır. Tüketicileri uyaralım. Siz de eğer habersiz gerçekleşen banka işlemlerinden mağdur olduysanız, konuyu Tüketici Mahkemesine taşıyın" diye konuştu.