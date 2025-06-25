Bilirkişi heyetindeki 5 kişinin ölümü, yakınlarını hüzne boğdu

Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetindeki 5 kişinin aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesi, yakınlarını hüzne boğdu.

Sason'da 23 Haziran'da bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi (BÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli şoför Mazlum Yılmaz'ın yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşıyor.

Batman'da Kültür Mahallesi Hacı Şehmus Asutay Taziyeevi'nde taziyeleri kabul eden Müze Müdürü Alper'in babası Abdulhadi Alper, AA muhabirine, oğlunun vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Oğlunun çok çalışkan olduğunu, işini çok sevdiğini anlatan Alper, şunları kaydetti:

"Down sendromlu oğlum var. Vefat eden oğluma 'Evlen.' dediğimde, 'Baba, İbrahim'e bakacağım.' diyordu. Onun kalbi hep kardeşindeydi. Hem devlete hem milletine hizmet ediyordu. Gece geç saatlere kadar çalışır, bazen de sabahlara kadar mesaiye kalırdı. Oğlum devletine, görevine çok sadıktı. Ben ondan razıydım, inşallah Allah da ondan razıdır. Milletimizin başı sağ olsun. Taziye ziyaretine çok sayıda kişi geliyor. Sevenleri çoktu, şehir dışından da gelenler var."

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı da Alper ile 12 yıldır mesai yaptıklarını söyleyerek, "Ondan çok razıydık. Müdürümüz devletine sadık, milletini seven bir insandı. Mesai arkadaşları içerisinde çok takdir edilen bir arkadaşımızdı. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

"Herkese örnek bir hocamızdı"

BÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yalçın Altunkaynak ise halen kazanın şokunu atlamadıklarını, kazada mesai arkadaşları Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül'ü kaybettiklerini belirtti.

Derin üzüntü duyduklarını, kazaya inanamadıklarını dile getiren Altunkaynak, "Bu olay bizde derin etki oluşturdu. Serdar hocamız gerçekten beyefendiliğiyle, mütevazılığıyla örnek bir insandı, örnek bir eğitimci ve iyi bir arkadaştı. İşini seven, çalışkan, iyi öğrenciler yetiştiren, bu anlamda gayret eden, hiçbir işten kaçmayan, çalışkan kişiliğiyle gerçekten herkese örnek bir hocamızdı. Çok etkilendik." ifadelerini kullandı.

Altunkaynak, evli ve 3 çocuk babası Akgönül ile 15 yıldır beraber çalıştıklarını kaydederek, sevilen bir insan olması dolayısıyla kazanın ardından tüm üniversite personelinin hastaneye akın ettiğini anlattı.

Aliye Yılmaz'ın da çok değerli bir hoca olduğunu ifade eden Altunkaynak, "İkisinin de mekanları cennet olsun. Batman'ımızın, üniversitemizin başı sağ olsun." diye konuştu.

"Kazayı ilk duyduğumda dizlerimin bağı çözüldü"

BÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Reşit Uğran ise Akgönül ve Yılmaz ile 15 yıldır meslektaş olduklarını, Akgönül ile 2 yıl boyunca aynı odayı paylaştıklarını söyledi.

"Kazayı ilk duyduğumda dizlerimin bağı çözüldü. İnanamadım. Bir süre kendime gelemedim. Uzun süre kendimi toparlayamadım." diyen Uğran, halen şokta olduğunu kaydetti.

Çok kıymetli iki mesai arkadaşlarını kaybettiklerini anlatan Uğran, şöyle devam etti:

"Diyecek hiçbir söz bulamıyorum. İkisi de çok kıymetli çalışma arkadaşlarımızdı, kardeşlerimdi aynı zamanda. Serdar hoca tam bir beyefendiydi. Çok üzgünüm. Allah mekanlarını cennet etsin."

"İyi bir mesai arkadaşıydı"

Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut'un mesai arkadaşlarından İnşaat Mühendisi İlyas Varlı da yaklaşık 2 yıldır Barut ile mesai harcadığını aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ülke olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirten Varlı, "Bu süreçte çalışanlardan biri de Fesih Bey'di. Yeri geldiğinde hasar tespit çalışmalarına katıldı, yeri geldi ekiplerin koordinasyonunu sağladı." dedi.

"İyi bir mesai arkadaşı, iyi bir insandı. Çözüm üreten, çözüm odaklı biriydi." diyen Varlı, Barut'un yerinde dönüşüm kapsamında yapılan çalışmalara çok katkı sunduğundan bahsetti.

Varlı, şunları söyledi:

"En büyük hayali yıkılıp da yapılamayan bir evin kalmamasıydı. Evine yerleşen vatandaşlar daha sonra Fesih Bey'i arayıp teşekkürlerini iletiyordu. Bu da onu çok mutlu ediyordu. Her bir vatandaş evine yerleştiği zaman sanki Fesih Bey kendi evine yerleşmiş gibi seviniyordu. Şu anda Fesih Bey'le kontrol etmemiz gereken 40 dosyamız vardı, onunla bu dosyaları kontrol etmek istedim. Bu dosyaları incelerken illa ki duygulanacağız, Fesih Bey'in yokluğunu, tecrübesini, çözümcü yapısını kesinlikle arayacağız. Bunlar bize miras kaldı, inşallah bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

İnşaat Mühendisi Ensari Karakuş da Barut ile önce Şanlıurfa'da, sonra Diyarbakır'da birlikte çalıştıklarını belirtti.

Yaklaşık 4 yıldır birlikte mesai yaptıklarını anlatan Karakuş, "Yufka yürekli, güler yüzlü, sevecen bir insandı. Aramızda müdür personel ilişkisi yoktu, hepimiz aile gibiydik. Binlerce depremzede buraya geldi. Her biriyle görüştü. İşlerini çözdü. Bu yapısı, mirası bize kaldı, gözü arkada kalmasın." ifadelerini kullandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde yerinde dönüşüm kapsamında yapımı süren 4 bloklu sitenin hak sahiplerinden Nizamettin Pirinççioğlu da sitelerinde yer alan binaların depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yerinde dönüşümle tekrar yapılmaya başlandığını aktardı.

Bu süreçte Fesih Barut'u defalarca ziyaret ettiğini dile getiren Pirinççioğlu, şöyle konuştu:

"Güler yüzlü, kapısı sürekli açık biriydi. Elinden geldiğince biz depremzedelerin kafasındaki soruları gidermeye çalıştı. Süreci sağlıklı şekilde yürüttük. Dünden beri üzüntü içerisindeyiz. Sitenin kaba inşaatı bitmek üzere. Keşke müdürümüz Fesih Bey, bittikten sonra anahtar teslimini de görseydi. Kendisine rahmet diliyoruz."

Fesih Barut'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.