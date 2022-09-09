Bilinçsiz çiftçinin yaktığı anız, havadan böyle görüntülendi Adana'da anız yangınları kenti dumana boğuyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Anız yangınları azaldı ancak bu anızı yakan çiftçi bilinçsiz" Adana'da bilinçsiz çiftçilerin yaktığı anız, kenti dumana boğuyor.

Bilinçsiz çiftçinin yaktığı anız, havadan böyle görüntülendi

Adana'da anız yangınları kenti dumana boğuyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Anız yangınları azaldı ancak bu anızı yakan çiftçi bilinçsiz"

ADANA - Adana'da bilinçsiz çiftçilerin yaktığı anız, kenti dumana boğuyor. Mısır tarlasında hasattan sonra yakılan anız ise havadan böyle görüntülendi.

Çukurova'da mısır hasadıyla birlikte anız yangınları da başladı. Devletin anız yakanlara dekar başına 109 lira 49 kuruş para cezası vermesine rağmen mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen sorumsuz çiftçiler, anız yakmaya devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi'ne giden yolda sorumsuz bir çiftçinin mısır hasadından sonra yaktığı anız ise havadan görüntülendi. Dumanların metrelerce yükseldiği anız yangını sonrası ise göz gözü görmedi.

Anız yangını sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, anız yangınlarının toprağa verdiği zararı anlattı. Anız yakılan toprağın su tutma gücünün azaldığını anlatan Doğan, "Anız yakılarak hem çevreye hem de doğaya zarar veriliyor. Yükselen dumanlar nedeniyle görüş mesafesi azalıyor. Bu da can ve mal kayıplarına neden olabiliyor. Anız yakmak yerine toprak işlenip, saplar da parçalanıp seneye ürün ekildiğinde gübre olarak kullanılabilir. Çiftçimiz işlerinin daha kolaylaşması için anız yakıyor" diye konuştu.

Anız yangınlarının bu sene daha az olduğunu aktaran Doğan, "Bugün ovayı gezdik ve bir tek burada anız yangını gördük. Geçmiş yıllarda anız yangınları her tarafta vardı. Çiftçimiz artık daha bilinçlendi. Anız yakılmasına karşıyız. Hasat genelde toprak yüzeyine yakın yapılmalı. Eğer yakın yapılırsa sapta az kalacaktır ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması rahat olacaktır" dedi.

Kent genelindeki biyokütle tesislerinin faydasından bahseden Mehmet Akın Doğan, "Bu tesisler bildirim yapıldığında tarladaki sapları gelip topluyor ve tesise götürüyor. Öyle olduğu için anız yangını azaldı. Ancak bugün anızı yakan çiftçi demek ki bilinçsiz birisi. Bu çiftçiyi birisi şikayet ederse cezaya maruz kalacaktır" ifadelerini kullandı.