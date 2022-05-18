Bilimsel Bir Araştırma Güneş Enerjisinin Gece de Üretilebileceğini Gösterdi - Haberler

SİDNEY, 18 Mayıs (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, güneş enerjisinin gece de üretilebileceğini kanıtlayarak yenilenebilir enerji teknolojisinde bir çığır açtılar. ACS Photonics dergisinde yayınlanan ve Salı günü kamuoyuna duyurulan araştırma, Avustralya'nın Yeni Güney Galler Üniversitesi'nde (UNSW) bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi. Ekip, bulguların bir gün daha büyük bir ölçekte enerji yakalayabilecek daha verimli cihazlar üretmenin ilk adımı olduğunu ileri sürdü. Araştırmacılar, güneş battıktan sonra bile, Dünya'nın kızılötesi radyant ısısının elektrik üretmek için kullanılabileceğini, bunun da "termal radyasyon yayan diyot" adı verilen ve kızılötesi ışık yayarak elektrik üretebilen yarı iletken bir cihaz geliştirmelerine izin vereceğini söyledi.

Ekibin lideri olan doçent Ned Ekins-Daukes, "Termal görüntüleme kamerası ile geceleri ne kadar radyasyon olduğunu görebilirsiniz. Ancak bunlarla görünür dalga boylarında değil, sadece kızılötesi radyasyon görülebilir" dedi. Gece görüş gözlüklerinde bulunan malzemelerden oluşan termal radyasyon yayan diyot, kızılötesi termal radyasyon emisyonunu yakalayarak elektriğe dönüştürebiliyor. Ekins-Daukes, bu prosesin sonuçta hala gündüzleri Dünya'ya çarpan güneş enerjisini kullandığını ve aynı enerji radyasyonunun geceleri soğuk uzaya kızılötesi ışık şeklinde yansıdığını söyledi. Ekins-Daukes, "Tıpkı güneş pillerinin çok sıcak güneşten gelen güneş ışığını emerek elektrik ürettiği gibi, termal radyasyon yayan diyotlar da daha soğuk ortamlara kızılötesi ışık yayarak elektrik üretiyor. Her iki durumda da sıcaklık farkı elektrik üretmemize imkan tanıyor" dedi.

Araştırmacılar, çalışmanın termal radyasyon yayan diyotlardan elektrik üretilebileceğini "açık bir şekilde" kanıtladığını ancak bu aşamada üretilen elektrik miktarının düşük olduğunu ve güneş panellerinin verdiği miktarın yaklaşık yüz bin kat daha az olduğunu kaydetti. Makalenin eşyazarı Michael Nielsen, "Güneş pillerinin nasıl tasarlanıp optimize edileceğine dair bilgimizden yararlanarak ve mevcut orta kızılötesi fotodetektör topluluğundan malzeme ödünç alarak, geceleri güneş enerjisi rüyasını gerçekleştirme yönünde hızla ilerlemeyi umuyoruz" dedi.

Xinhua / Güncel