"Bilim Zeytinburnu" 10 bin öğrenciyi bilim ve teknolojiyle buluşturdu

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının iş birliğinde 6-14 yaş arası öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki becerilerinin gelişmesine destek sağlaması amacıyla kurulan Bilim Zeytinburnu, 100 günde 10 bin kişiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, faaliyete geçişinin 100. gününde merkezi ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, astronomi uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, teknoloji ve tasarım atölyesinde eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Ebeveyn olarak, çoğu zaman çocukların özel alanlara yeteneklerinin farkında olamadıklarını belirten Arısoy, "Bilim Zeytinburnu" gibi merkezlerin bu konuda öğretici ve teşvik edici yönüyle önemli bir misyonu üstlendiğini kaydetti.

İlçedeki çocukların eğitimine katkı sağlayacak imkanları artırmayı öncelediklerine dikkati çeken Arısoy, en kısa sürede Bilim Zeytinburnu'ndan Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na öğrenci gönderecek seviyeye geleceklerine inandığını ifade etti. ???????

Bilim Zeytinburnu'ndan ücretsiz yararlanıyor

Bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak, ilçedeki çocuklar ve gençler başta olmak üzere, toplumun her katmanında bu alanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Bilim Zeytinburnu'ndan 6-14 yaş arasındaki gençler ücretsiz faydalanabiliyor.

Ziyaretçiler merkezde; rezonans-dalgalar, görme-algı ile elektrik-manyetizma konularının işlendiği 3 ana tema altında 22 sergi düzeneği ile karşılanıyor.

Bilim Zeytinburnu'nda, aynı zamanda Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Astronomi Uzay ve Havacılık, Tasarım olmak üzere 5 bilim atölyesi, 2 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile Deneyap Üretim Atölyesi yer alıyor.