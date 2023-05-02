Bilim Üsküdar Açılış Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Başkaları Türkiye'nin geleceğini Amerikan şirketlerinde göredursunlar. Başkaları hala en iyisinin yabancılardan geleceği hayallerini kuradursunlar. Biz Türkiye'nin istikbalini, Türkiye'nin geleceğini Türk gençliğinde görmeye, Türk gençliğinin alın terinde, akıl terinde, heyecanında, coşkusunda görmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yardımcısı Kacır, Üsküdar'daki bilim merkezi Bilim Üsküdar'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemine dikkati çekti.

" Türkiye'miz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na milli teknoloji hamlesi ve tam bağımsız Türkiye idealiyle adım atıyor. Milli teknoloji hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojilerde ele güne muhtaç olmamasının ele güne el açmamasının adıdır. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin kritik teknolojileri, savunma sanayi ürünlerini, yerli ve milli olarak geliştirebilmesinin ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilmesinin adıdır" diyen Kacır, bu yolculukta en kıymetli hazineni, en büyük kuvvet çarpanının Türk gençliği olduğunu dile getirdi.

Bu anlayışla Türkiye'nin dört bir tarafında gençlere yönelik birçok projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın öncülüğünde hayata geçirdiklerini belirten Kacır, "İşte Türkiye'nin dört bir yanına, 81 şehrimizin tamamına 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi açtık. 11 yaşından itibaren öğrencilerimizi, özel yetenekli öğrencilerimizi tespit ediyoruz. Şehir şehir, ilçe ilçe, kasaba, kasaba, köy köy, özel yetenekli öğrencilerimizin ellerinden tutuyor, onları teknoloji geliştirme eğitimlerine dahil ediyoruz. Robotikten kodlamaya siber güvenlikten yapay zekaya, yeni nesil teknoloji alanlarında onları yetiştiriyoruz. İşte bu merkezde olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında bilim merkezleri kuruyoruz." diye konuştu.

"Tam bağımsız Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz"

Gençlere, yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı eğitimlerden istifade etmesine imkan tanıdıklarını anlatan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama zannediyorum gençlerimiz için yaptığımız en önemli iş, en büyük iş tam bağımsız Türkiye mührünü tarihe vurduğumuz ve bu yıl 2 milyon 547 bin ziyaretçiyle yeni bir dünya rekoruna imza attığımız dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST... Evet bu yıl yine Atatürk Havalimanı'ndaydık. Yine dev bir TEKNOFEST'e sizlerle hep birlikte imza attık. Başkaları Türkiye'nin geleceğini Amerikan şirketlerinde göredursunlar. Başkaları hala en iyisinin yabancılardan geleceği hayallerini kuradursunlar. Biz Türkiye'nin istikbalini, Türkiye'nin geleceğini Türk gençliğinde görmeye, Türk gençliğinin alın terinde, akıl terinde, heyecanında, coşkusunda görmeye devam edeceğiz. İnşallah tam bağımsız Türkiye yolunda, hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Rabb'im yolumuzu açık etsin."

"Türkiye genelinde 16 bilim merkezinin sözleşmesini imzaladık"

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise bilim merkezlerinin geleceği inşa etme noktasında, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme noktasında, milli teknoloji hamlesinin en önemli unsuru olan insan kaynağına yatırım noktasında önemli bir girişim olduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde 16 bilim merkezinin sözleşmesini imzaladıklarını, bunlardan da 7'ncisinin Üsküdar'da açıldığını aktaran Mandal, "Bilim Üsküdar'ı diğer bilim merkezlerinden ayıran özellikleri var. Burada bizim desteğimiz ve belediyenin desteğiyle birlikte 360 tane sergi var. Bu şu an Türkiye'deki en fazla sergi sayısının olduğu bilim merkezimiz. O anlamda kapsamlı ve büyük derken gerçekten Türkiye'deki bilim merkezlerimiz açısından en geniş çerçevede sergi sayısına sahip bilim merkezimiz oluşacak dokuz farklı temada. Bu gerçekten kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Bilim merkezleri, 2014 yılından itibaren, yaklaşık 6,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı"

Bilim Üsküdar'ın aynı zamanda İstanbul'un ilk bilim merkezi olduğunu belirten Mandal, "İki gün önce de Esenler'de yeni bir bilim merkezimizin de temelini attık. Yarın da inşallah Gaziantep'te bilim merkezimizi açacağız. Bilim Üsküdar'ı diğerlerinden ayıran başka bir kaç özellik daha var. O da şu, bilim merkezi veya bilim merkezleri noktasındaki anlayışı değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Çünkü bilim merkezleri projesi TÜBİTAK'ın 2014 yılından beri yürüttüğü bir proje. Ama genelde hep sergi odaklı gelen misafirlerimizin ziyaret ettiği, öğrendiği, etkileştiği, belki dokunduğu ama atölye kavramını Bilim Üsküdar'la birlikte biz yaygın hale getirdik. Dolayısıyla şu an biz bilim merkezini kurgularken sergiden daha çok atölye kavramını ön plana getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Bilim merkezlerinin 2014 yılından itibaren, yaklaşık 6,5 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ve yaklaşık 500 bin gencin de atölye çalışmalarına katıldığını dile getiren Mandal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilim Üsküdar'ın bugün resmi açılışını yapıyoruz ama resmi açılışını yapmadan 316 bin ziyaretçiye ulaştı. Bundan daha önemlisi Türkiye'deki atölyeye katılan 500 bin öğrencimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın 200 bini Bilim Üsküdar'a geldi. Dolayısıyla eminim Bilim Üsküdar resmen açıldıktan sonra bu sayı katlanarak artacak."