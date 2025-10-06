Bilim Olimpiyatlarında Türk Öğrencilere Madalya Yağdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli ülkelerde düzenlenen bilim olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencileri tebrik etti.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bilim olimpiyatlarında madalya kazanan gençlere ilişkin bilgi verdi.

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında destekledikleri gençlerden yine güzel haberler olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"İtalya'da düzenlenen, 16 ülkeden 69 öğrencinin yarıştığı 32'nci Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda bir altın, bir gümüş, iki bronz, Bolivya'da düzenlenen, 87 ülkeden 332 öğrencinin yarıştığı 37'nci Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda bir gümüş, iki bronz, Hindistan'da düzenlenen, 63 ülkeden 288 öğrencinin yarıştığı 18'inci Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda bir gümüş, üç bronz, Bulgaristan'da düzenlenen, 24 ülkeden 96 öğrencinin yarıştığı 9'uncu Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda bir bronz madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıda büyük emeği bulunan ailelerine, öğretmenlerine ve eğitimlerde görev alan akademisyenlere teşekkür ediyorum."

Madalya kazanan öğrenciler

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre 32'nci Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda Noyan Cantürk altın, Dost Seferoğlu gümüş, Ahmet Emre Gürdal ve Yunus Emre Artal bronz madalya kazandı.

37'nci Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda Mert Köksal gümüş, Salih Şahin ve Noyan Cantürk bronz madalya aldı.

18'inci Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda Ege Ender Anaklı gümüş, Bilal Efe Aydın, Hüseyin Furkan Bakan ve Muhammed Said Kocabaş bronz madalyanın sahibi oldu.

9'uncu Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Efe Gürkaş bronz madalya kazandı.