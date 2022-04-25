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Bilim Kurulu, Yarın Toplanıyor

ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
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Bilim Kurulu, Yarın Toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, yarın toplanıyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, yarın toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabında; "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım.' Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" açıklamasını yaptı.

Bilim Kurulu son olarak 2 Mart'ta toplandı. Bu toplantı, 20 Nisan'a ertelenmişti. Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, toplantının 27 Nisan'a ertelendiğini açıklamıştı.

ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Nisan, Güncel, Haberler

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