Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, yarın toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabında; "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım.' Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" açıklamasını yaptı.

Bilim Kurulu son olarak 2 Mart'ta toplandı. Bu toplantı, 20 Nisan'a ertelenmişti. Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, toplantının 27 Nisan'a ertelendiğini açıklamıştı.