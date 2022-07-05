Bilim Kurulu üyesi Turan'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı

COVİD-19 vaka sayısı 57 bin 113'e yükselirken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, kısıtlamaların şu anda gündemde olmadığını söyledi. Turan, vaka sayılarının servislere ve yoğun bakıma yansımadığını belirterek, "Hatırlatma dozu çok önemli. Yaz sonuna doğru hatırlatma dozlarının tamamlanmış olması gerekir" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Haziran- 3 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık Covid-19 tablosunda vaka sayısı 26 bin 635'den 57 bin 113'e yükseldi, 25 kişi hayatını kaybetti. Bilim Kurulu üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Sema Turan, yaz ile birlikte insanların bir araya gelmeleri ve kalabalıklarda geçirilen sürenin artmasının vaka sayısında etkili olduğunu söyledi. Turan, "Bu sonuçta viral bir enfeksiyon ve bulaş hızı da oldukça yüksek. O yüzden mevsimsel grip özelliği taşıyan kişilerin de kendilerini diğerlerinden uzaklaştırmaları gerekiyor. Fakat bu konuyla ilgili olarak bireysel hassasiyette bir azalma söz konusu olduğunu görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Turan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri olarak her daim iletişimde olduklarını vurgulayarak, "Bilim Kurulu'ndaki bütün hocalarımızla zaten kendi aramızda görüşmemiz söz konusu; ama resmi olarak bir toplantı yapacak değiliz ya da onun bir planı yok henüz. Fakat mevcut durumu zaman zaman kendi aramızda değerlendiriyoruz. Şu anda artan vaka sayılarına yapılacak en önemli uyarı aslında hastalık semptomu gösteren kişilerin maske ve mesafe kuralına daha fazla uymaları gerektiği. Eğer bir gribal enfeksiyon bulgunuz varsa maskenizi takın ve diğer insanlardan biraz uzak kalın. Ancak böyle bu savaşta başarılı hale geleceğiz. ve ayrıca aşı vurgusu da burada çok önemli. Özellikle yaz sonuna doğru ve sonbahara başlarken hatırlatma dozlarının tamamlanmış olması gerekir" dedi.