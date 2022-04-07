Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantısını 2 Mart'ta yaptıktan sonra Covid-19 vaka sayılarının düşüş trendine girmesiyle birlikte 5 haftadır toplanmadı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "En son 2 Mart'ta toplandık. Ama şu anda aktif olarak toplanmayı gerektirir ya da karar almayı gerektirir bir durumun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantısını 2 Mart'ta gerçekleştirdi. Bakan Koca, o toplantının ardından yaptığı açıklamada, açık havada maske kullanma zorunluluğunun kalktığını, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa da maske takmanın şart olmadığını belirtti. Koca, yeni dönemde HES kodu uygulaması, vaka çıktığında sınıfların kapatılması uygulamasının kalktığını, hastalık belirtisi olmayan kişilerden de test istenmeyeceğini duyurdu. Bilim Kurulu, aradan geçen sürede vaka sayılarının düşmesiyle de birlikte henüz toplantı gerçekleştirmedi. 2 yıl boyunca her hafta çarşamba günleri toplanarak pandeminin seyrine göre kararlar alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Kurul, 2 Mart'tan sonra 5 hafta üst üste toplanmamış oldu.

Prof. Dr. Turan, Ankara Şehir Hastanesi ve Türkiye geneli Covid-19 yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin de, "Ankara Şehir Hastanesi'nde son 1 ayda hastaneye ve koronavirüs yoğun bakımlarına yatış oranları ciddi şekilde azaldı. Covid-19 hastaları için ayırdığımız alanları azalttık. Bu aslında çok önemli; çünkü Covid-19 dışı nedenlerle hastane ihtiyacı duyan hastalarımızın hizmetinin de aksamaması adına önemliydi. Biz de bundan dolayı koronavirüsle ilişkili ayırdığımız alanları azaltma kararı aldık. Yoğun bakımlarda en az yüzde 50-60 oranında bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Yani mevcutta yoğun bakım yatak sayımızı çok arttırıyorduk. Yoğun bakım kısmını yüzde 50 oranında azalttık. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki durum ile Türkiye genelindeki yoğun bakımlar çok benzer aslında. Bazı hastanelerde Covid-19 yatışları tamamen azaldı. Bazı hastanelerde tamamen kapatıldı. Normal diğer hastalıklarla ilgili gelen hastalara hizmet ediyorlar. Şu anda vaka sayıları azaldı ve bu nedenle diğer hastalıklarla ilişkili hizmet sunumuna devam ediyoruz" dedi.