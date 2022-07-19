Bilim insanlarından, "Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği" uyarısı - Haberler

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Bilim insanlarından, "Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği" uyarısı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Bilim insanlarından, 'Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği' uyarısı

Avrupa Birliği (AB) uzmanları, aşırı sıcaklarla mücadele eden Avrupa'da "yüksek düzeyde ozon kirliliği yaşanabileceği" konusunda uyardı.

Avrupa Birliği (AB) uzmanları, aşırı sıcaklarla mücadele eden Avrupa'da "yüksek düzeyde ozon kirliliği yaşanabileceği" konusunda uyardı.

AB'nin Kopernik Atmosfer Gözlem Servisinden (CAMS) yapılan açıklamada, ozon kirliliğinin ilerleyen günlerde kuzey ve batı Avrupa'da yoğun görülebileceği belirtildi.

CAMS, geçen hafta Portekiz, İspanya ve İtalya'da günlük ozon oranının "sağlıksız seviyelere" ulaştığını, bazı bölgelerde metreküp başına 200 mikrogram ozon bulunduğunu aktardı.

Avrupa'da 18-20 Temmuz'da ozon kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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