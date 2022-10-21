Bilim İnsanları, Sigara İçmenin Yaratabileceği Riskleri Hafifletebilecek Bağırsak Bakterisi Tespit Etti

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çinli ve ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, insan bağırsağında, tütünün bağımlılığa yol açan zararlı bir maddesi olan ve yağlı karaciğer hastalığı da dahil olmak üzere bir dizi sağlık riski taşıyan nikotini azaltabilen bir bakteri türü tespit etti.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çinli ve ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, insan bağırsağında, tütünün bağımlılığa yol açan zararlı bir maddesi olan ve yağlı karaciğer hastalığı da dahil olmak üzere bir dizi sağlık riski taşıyan nikotini azaltabilen bir bakteri türü tespit etti.

Nature dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, bir bağırsak bakterisi kolonisinin, nikotine maruz kalmış farelerde bağırsak nikotin konsantrasyonlarını azalttığı bulundu.

Peking Üniversitesi, Zhejiang Üniversitesi, Fudan Üniversitesi, Wenzhou Tıp Üniversitesi'ne bağlı Birinci Hastane ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden araştırmacılar, Bakteroides xylanisolven'lerin bir sigara içicisinin bağırsaklarında biriken nikotinleri azaltabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre nikotinin, AMPK? adı verilen bir tür bağırsak molekülünü aktive ettiği biliniyor ve bu moleküller alkol dışı yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) ilerlemesine katkıda bulunuyor.

Araştırmada elde edilen bulgular, tütünün insan bağırsağında doğal olarak bulunan ve gıda üretiminde güvenli şekilde kullanılan bakterileri kullanarak tütün içiminin tetiklediği NAFLD'nin ilerlemesini azaltma amaçlı olası bir strateji sunuyor.