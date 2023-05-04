Bilim insanları farelerin gördüğü şeyi beyin sinyallerinden deşifre eden algoritma geliştirdi

İsviçreli bilim insanları, beyin sinyalleri üzerinden bir farenin gördüğü şeyleri deşifre edip görselleştirebilecek yeni bir algoritma geliştirdi.

İsviçreli bilim insanları, beyin sinyalleri üzerinden bir farenin gördüğü şeyleri deşifre edip görselleştirebilecek yeni bir algoritma geliştirdi.

Medicalxpress sitesinin haberine göre, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünden araştırmacılar, beyin dinamiklerini ve sinyallerini yakalamada kullanılacak yapay sinir ağı modeli için yeni bir algoritma buldu.

CEBRA adı verilen makine öğrenimi algoritması ile araştırmacılar beyin sinirlerindeki kodları deşifre etmeyi başardı.

Fareler üzerinden yapılan deneyde, bir fareye 1960'lar yapımı siyah beyaz bir video klip izletildi. Geliştirilen yeni algoritmanın kullanıldığı deneyde, farenin beyin sinyalleri incelenerek izlediği görüntüler orijinali ile neredeyse tamamen aynı şekilde bir başka ekrana yansıtılabildi.

Deneyde farelerin beyin sinyalleri, doğrudan beynin görsel korteksine yerleştirilen elektrot probları ve genetiği değiştirilmiş fareler yardımı ile oluşturulan optik problar ile ölçülürken, CEBRA farelerin beyin aktiviteleri ve izlediği filmlere ilişkin veriler kullanılarak çalıştırıldı.

CEBRA'nın insanların gördüğü şeyleri tam olarak yeniden yapılandıracak yeterlilikte olmadığı ancak bu alandaki ilerleme için önemli bir adım teşkil ettiği bildirildi.

Araştırmayı yürüten Bertarelli Bütünleştirici Nörobilim Başkanı Mackenzie Mathis, çalışmanın yüksek performanslı beyin makine ara yüzlerinin (BMIs) etkinleştirmesi ve nöroteknolojide ihtiyaç duyulan algoritmaların geliştirilmesine hizmet edeceğini belirtti.

Mathis yeni algoritmanın başarısının beyin sinyalleri ile film verilerini birleştirme yeteneğinde olduğunu ifade etti.

Araştırma sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.