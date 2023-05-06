Bilim İnsanları Erken Evrende Dev Galaksilerin Nasıl Oluştuğunu Ortaya Koydu

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- 11 milyar ışık yılı ötedeki bir Nebulayı gözlemleyen uluslararası bilim insanları, erken evrende dev galaksilerin oluşumundaki kilit faktörün gaz geri dönüşümü olduğunu kanıtladı.

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- 11 milyar ışık yılı ötedeki bir Nebulayı gözlemleyen uluslararası bilim insanları, erken evrende dev galaksilerin oluşumundaki kilit faktörün gaz geri dönüşümü olduğunu kanıtladı.

Beijing'deki Tsinghua Üniversitesi, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, yıllar süren çalışma sonrasında ekibin, bu dev galaksi grubuna giren ve galaksiler arası dolaşan gazın ayrıntılı sürecini tespit ettiğini ve gaz geri dönüşümünün üç boyutlu görüntüsünü çıkardığını duyurdu.

Üniversiteye göre, daha önceki çalışmalar, gazların galaksilere nasıl aktığı ve bu akan gazın yıldız oluşumunu nasıl yönlendirdiğini tam olarak ortaya çıkartamamıştı.

Yurt içi ve yurt dışından meslektaşları ile çalışan Tsinghua Üniversitesi'nden bir gökbilimci ekibi, bu galaksilerin gazlarını nasıl toparladığına ilişkin ilk ipuçlarını elde etmek üzere 10 metrelik Keck II teleskobunu, 11 milyar yıl öncesine karşılık gelen dönemden kalma ve MAMMOTH-1 olarak adlandırılan dev nebulaya doğrulttu.

Cuma günü Science dergisinde yayımlanan araştırma makalesinde, bilim insanlarının, bu galaksinin etrafında 300.000 ışık yılına uzanan hidrojen, helyum ve karbon halinde hat emisyonunu tespit etmeyi başardığı belirtildi.

Analizlerini ilerleten bilim insanları, galaksinin, merkezinden atılan ağır elementlerce zengin gazla çevrili olduğunu buldu. Tsinghua Üniversitesi'nden Cai Zheng, soğuyan gazın, kendi yerçekimi ve yakındaki uydu galaksilerle olan etkileşimin etkisiyle tekrar galaksiye aktığını kaydetti.

Aynı zamanda makalenin yazışmadan sorumlu yazarı olan Cai, "Gözlemlerimiz, gazın geri dönüştürülmüş akışlarının, erken evrende yıldız ve dev galaksilerin oluşumuna yönelik her yerde görülen bir mekanizma olabileceğine ilişkin ilk ipuçlarını sağlıyor" dedi.