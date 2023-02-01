Bilim İnsanları Dünya'nın Plazmasferinde Ay Gelgitinin Neden Olduğu Sinyal Keşfetti

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çinli bilim insanları ve denizaşırı meslektaşlarından oluşan bir ekip Dünya plazmasferinde (manyetosferin soğuk plazma ile dolu olan iç bölgesi) ilk kez Ay gelgitinin neden olduğu bir sinyalin kanıtını keşfetti.

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çinli bilim insanları ve denizaşırı meslektaşlarından oluşan bir ekip Dünya plazmasferinde (manyetosferin soğuk plazma ile dolu olan iç bölgesi) ilk kez Ay gelgitinin neden olduğu bir sinyalin kanıtını keşfetti.

Shandong Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü ve diğer enstitülerden bilim insanları tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kısa süre önce Nature Physics dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarına göre Ay gelgitlerinin yol açtığı etkiler Dünya'nın kabuğu, okyanuslar, nötr gaz ağırlıklı atmosfer ve yere yakın jeomanyetik alanlarda kaydedilmiş ancak plazmanın ağırlıklı olduğu bölgelerde bir Ay gelgitinin etkisinin varlığı henüz saptanamamıştı.

Makalenin ortak ilk yazarı, Shandong Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Xiao Chao yeni bulguları son 40 yıl içinde 10'dan fazla uydudan gelen verileri analiz ederek elde ettiklerini söyledi.

Bilim insanları Dünya plazmasferindeki Ay gelgitinden kaynaklanan sinyalin, diğer bölgelerde daha önce gözlemlenen Ay gelgiti etkilerinde baskın olan yarı günlük ve ayda iki kez olan varyasyonlardan farklı olarak, belirgin günlük ve aylık dönemselliğe sahip olduğunu buldu.

Xiao yeni bulguların, Dünya-Ay etkileşimine ilişkin anlayışı daha önce ele alınmamış bir yönde genişlettiğini söyledi.

Araştırmacı ayrıca bulguların, güneş sistemi ve ötesindeki diğer gezegen sistemleri de dahil olmak üzere daha geniş bölgelerde ve iki gövdeli gök sistemlerinde yapılacak gelecekteki araştırmalar için önemli ipuçları sağladığını ifade etti.