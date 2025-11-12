Bilim İnsanları Bombus Arılarının Görsel Sinyalleri Algılama Yeteneğini Keşfetti

Bilim insanları, bombus arılarının, mors kodunda da kullanılan nokta ve çizgi olarak adlandırılan görsel sinyaller arasındaki farkı algılayabildiğini keşfetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "Bombus terrestris" türü arıların kısa ve uzun sinyallere karşı algılarını test etti.

Arıların farklı ışık sürelerini ödüllerle ilişkilendirebileceklerini test etmek için özel bir labirent tasarlayan araştırmacılar, arıları kısa süreli ışık (nokta) veya uzun süreli ışık (çizgi) yayan iki yanıp sönen daireden birinde şeker ödülünü bulmak için eğitti.

Araştırmacılar, kısa ışık sinyalini şeker ödülü ile eşleştirirken, uzun ışık sinyallerini arıların kaçınmayı tercih ettiği acı bir maddeyle eşleştirdi.

Arıların konumdan ziyade sinyal zamanlamasını kullandıklarından emin olmak için labirentin her bölümünde sinyallerin konumlarını değiştiren araştırmacılar, arıların devamlı bir şekilde şekerle ilişkili ışığa uçtuklarını gözlemledi.

Araştırmacılar, arıların kokuya ilişkin seçim yapmadığından emin olmak için aynı deneyi ödülleri kaldırarak tekrar yürüttüklerinde de arıların sinyallere aynı şekilde cevap verdiğini saptadı.

Araştırmacılardan Alex Davidson, arıların doğal ortamlarında yanıp sönen uyaranlarla karşılaşmamaları sebebiyle böyle bir davranış sergilemelerinin oldukça ilgi çekici olduğunu belirterek, "Görsel uyaranların süresini takip edebilmeleri, çevredeki hareketleri takip etmek veya iletişim kurmak gibi farklı amaçlar için gelişen zaman algılama kapasitesinin bir uzantısı olduğunu gösterebilir." dedi.

Araştırma, "Biology Letters" dergisinde yayımlandı.