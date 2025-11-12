Haberler

Bilim İnsanları Bombus Arılarının Görsel Sinyalleri Algılama Yeteneğini Keşfetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Bombus terrestris arılarının noktalar ve çizgiler arasındaki farkı algılayabildiği ortaya kondu. Araştırma, arıların ışık sinyalleri ile ödülleri nasıl ilişkilendirdiğini gösteriyor.

Bilim insanları, bombus arılarının, mors kodunda da kullanılan nokta ve çizgi olarak adlandırılan görsel sinyaller arasındaki farkı algılayabildiğini keşfetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "Bombus terrestris" türü arıların kısa ve uzun sinyallere karşı algılarını test etti.

Arıların farklı ışık sürelerini ödüllerle ilişkilendirebileceklerini test etmek için özel bir labirent tasarlayan araştırmacılar, arıları kısa süreli ışık (nokta) veya uzun süreli ışık (çizgi) yayan iki yanıp sönen daireden birinde şeker ödülünü bulmak için eğitti.

Araştırmacılar, kısa ışık sinyalini şeker ödülü ile eşleştirirken, uzun ışık sinyallerini arıların kaçınmayı tercih ettiği acı bir maddeyle eşleştirdi.

Arıların konumdan ziyade sinyal zamanlamasını kullandıklarından emin olmak için labirentin her bölümünde sinyallerin konumlarını değiştiren araştırmacılar, arıların devamlı bir şekilde şekerle ilişkili ışığa uçtuklarını gözlemledi.

Araştırmacılar, arıların kokuya ilişkin seçim yapmadığından emin olmak için aynı deneyi ödülleri kaldırarak tekrar yürüttüklerinde de arıların sinyallere aynı şekilde cevap verdiğini saptadı.

Araştırmacılardan Alex Davidson, arıların doğal ortamlarında yanıp sönen uyaranlarla karşılaşmamaları sebebiyle böyle bir davranış sergilemelerinin oldukça ilgi çekici olduğunu belirterek, "Görsel uyaranların süresini takip edebilmeleri, çevredeki hareketleri takip etmek veya iletişim kurmak gibi farklı amaçlar için gelişen zaman algılama kapasitesinin bir uzantısı olduğunu gösterebilir." dedi.

Araştırma, "Biology Letters" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.