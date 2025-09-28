Haberler

Bilim İnsanları Ay'da Değerli Metaller ve Su İzleri Bulunduğunu Belirtti

Bilim İnsanları Ay'da Değerli Metaller ve Su İzleri Bulunduğunu Belirtti
Güncelleme:
Yapılan bir araştırma, Ay'daki on binlerce kraterde platin grubu metallerin ve suyun izlerine rastlanabileceğini öngörüyor. Bu bulgular, uzay madenciliği ve Ay'da kurulacak üsler için büyük önem taşıyor.

BİLİM insanları, Ay'daki on binlerce kraterin içinde platin grubu metallerin ve suyun izleri bulunabileceğini belirtti.

Bağımsız gök bilimci Jayanth Chennamangalam'ın öncülüğünde hazırlanan çalışmada, 6 bin 500'e kadar kraterin platin, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller barındırabileceği öngörüldü. Bu metallerin, endüstri ve tıpta kritik öneme sahip olmalarına rağmen Dünya'da oldukça nadir bulunduğu bildirildi.

Araştırmaya göre 3 bin 400'e yakın kraterde ise suyun hidratlı mineraller halinde bulunması mümkün. Uzmanlar, bu kaynağın, gelecekte Ay'da kurulacak üslerde insanlı görevler için büyük önem taşıyabileceğini kaydetti. Açıklamada özellikle 19 kilometreden büyük ve merkezinde tepe yapısı bulunan kraterlerin metal yoğunluğu açısından en güçlü adaylar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanları, uzay madenciliğinin, Dünya'nın sınırlı kaynaklarına alternatif olarak görüldüğünü ifade etti. Ayrıca, Ay'da suyun bulunması halinde, bu kaynağın astronotların ihtiyacını karşılamak için kullanılabileceği ve Dünya'dan su taşıma zorunluluğunu azaltacağı da aktarıldı. Çalışma kapsamında, Ay yüzeyine gönderilecek maliyetli iniş araçları yerine yörüngeden yapılacak uzaktan algılama yöntemleriyle hedef kraterlerin belirlenmesi önerildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
