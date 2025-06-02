Bilim İnsanları, Atmosferdeki Oksijen Seviyesinin Düşeceğini Açıkladı

Bilim İnsanları, Atmosferdeki Oksijen Seviyesinin Düşeceğini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya ve ABD'deki bilim insanlarının ortak çalışması, 1 milyar yıl içinde Dünya atmosferinde oksijen seviyesinin düşeceğini ve bunun yaşam için tehlike oluşturduğunu gösterdi.

BİLİM insanları, yaklaşık 1 milyar yıl içinde atmosferdeki oksijen seviyesinin düşeceğini açıkladı.

Japonya'daki Toho Üniversitesi ve ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının ortak çalışması, Dünya atmosferinde yaşanacak büyük bir değişimi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, yaklaşık 1 milyar yıl içinde atmosferdeki oksijen seviyesi düşecek.

Bilim insanları, oksijenin kaybının Güneş ışınlarının neden olacağı su buharlaşmasından ve okyanusların yok olmasından daha önce gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun da oksijenle yaşamını sürdüren insanlık ve pek çok canlı türü için son anlamına geldiği belirtildi.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Kazumi Ozaki, "Uzun yıllardır Güneş'in giderek parlaması ve küresel jeokimyasal döngüler temel alınarak Dünya'daki yaşamın süresi hesaplanıyordu. Ancak bu model, atmosferdeki oksijenin sabit kalmayabileceğini gösteriyor" dedi.

Çalışmaya göre, Dünya'nın oksijen açısından zengin yaşam dönemi, gezegenin toplam ömrünün yalnızca yüzde 20-30'unu kapsayacak. Oksijenin kaybıyla bitkiler ve fotosentez yapan canlılar yok olacak, fakat anaerobik yani oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar varlığını sürdürebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin tekstil devi iflas bayrağını çekti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Yapılandırma kapsamındaki borçlar için bugün son gün

Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Vali Gül'den dikkat çeken paylaşım: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.