Bilim İnsanları, 14.300 Yıl Önceki Devasa Güneş Patlamasının Kanıtlarını Buldu

Araştırmacılar, Miyake Olayı olarak bilinen eşi benzeri görülmemiş bir güneş patlamasının kanıtlarını ortaya çıkardı. Bu keşif, devasa güneş fırtınalarının teknoloji üzerindeki potansiyel etkisini gösteriyor.

Bilim insanları, 14.300 yıl önce Dünya'yı vuran ve "Miyake Olayı" olarak bilinen eşi benzeri görülmemiş bir güneş patlamasının kanıtlarını ortaya çıkardı. Bu tür olaylar sırasında Güneş, Dünya atmosferine doğru büyük miktarlarda güneş parçacıkları ve radyasyon yayarak ağaç halkalarında depolanan radyokarbon seviyelerinde artışa neden olur.

Bu keşif, devasa bir güneş patlamasına işaret ediyor

The Royal Society'nin Philosophical Transactions A dergisinde yayınlanan araştırma, devasa güneş fırtınalarının teknolojimiz üzerindeki potansiyel yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

Leeds Üniversitesi'nde profesör olan Tim Heaton, bu tür fırtınaların Dünya üzerinde yaratabileceği yıkıcı etkiler konusunda uyarıda bulundu. Elektrik şebekelerindeki transformatörlere kalıcı olarak zarar verebileceklerini ve bunun da aylarca süren yaygın elektrik kesintilerine yol açabileceğini açıkladı.

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Mesela 1989'da Güneş'te meydana gelen bir koronal kütle atımı sırasında önemli bir kesinti yaşanmıştı. Bu olay Kanada'nın Québec kentinde milyonlarca kişinin elektriğinin kesilmesine yol açarak insanlığın elektrik altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu göstermişti.

1989'daki bu olay sırasında, koronal kütle atımı 12 Mart'ta Dünya'nın manyetik alanına çarptı ve dakikalar içinde Québec'in tüm elektrik şebekesi çökerek 12 saatlik bir kesintiye yol açtı. Miyake Olayı'nın 14.300 yıl önceki gibi potansiyel etkisinin daha da şiddetli olması bekleniyor.

Araştırmacılar, MS 993 ve MS 774'tekiler de dahil olmak üzere, ağaç halkaları ve buz çekirdeklerinde bulunan kanıtlar aracılığıyla dokuz Miyake Olayı kalıntısı tespit ettiler. Ancak yeni keşfedilen 14.300 yıllık bu fırtına, daha önce bilinen olayların yaklaşık iki katı büyüklüğüyle şimdiye kadar bulunanların en büyüğü olarak öne çıkıyor.

Bu bulgu, devasa güneş fırtınalarının modern teknolojik altyapımız için yarattığı potansiyel tehlikeleri keskin bir şekilde hatırlatmaktadır. Dolayısıyla bu da akıllara birkaç soru getiriyor.

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