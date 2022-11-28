Bilim İnsanı: Shenzhou-15 Uzay Uçuşu Görevine Başlamaya Hazırız

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Pazartesi günü, Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı günü Beijing saatiyle 23.08'de uzaya gönderileceğini duyurdu.

Uzay uçuşu görevindeki bir bilim insanı, göreve hazır olduklarını söyleyerek, hazırlık çalışmalarını anlattı.

SES (Çince): SHEN TİNGZHENG, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde Bilim İnsanı:

"Bu, son derece düşük sıcaklıklarda tamamlanacak ilk insanlı uzay görevimiz. Fırlatmadan önceki iki gün içinde, fırlatma alanındaki sıcaklık eksi 20 santigrat derecenin altına düştü. İnsansız bir uzay aracı olan Shenzhou-4'ü fırlatırken de aşırı soğuk havayla karşılaştık. Sıcaklık eksi 29 dereceye kadar düştü.

İnsanlı bir görev olduğu için bu kez baskı daha fazla. Daha fazla sorumluluk aldığımızı hissediyoruz.

Astronotların güvenliği bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknisyenlerimiz, fırlatma sahasının tesis ve ekipmanlarının düşük sıcaklıkları daha iyi kontrol edebilmesi veya bunlara uyum sağlayabilmesi için bu süreçte çeşitli fiziksel koruma önlemleri ve ek teknik araçlar aldı. Bu sayede farklı sistemler güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışabiliyor.

Shenzhou-15 insanlı uzay aracını fırlatmadan önce, yer testi ve fırlatma sistemlerinde genel bir iyileştirme yaptık.

Erken aşamada kapsamlı hazırlıklar yaptık. Fırlatma alanımızdaki tüm sistemler normal ve iyi durumda çalışıyor. Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin başlatılması için hazır olduğumuzu söylemeliyim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bildiriyor. (XHTV)