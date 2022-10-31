'Bilim Adacığı'Ndaki Çinli Bilim İnsanlarının Kanserle Mücadelesi

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki bir adacıkta yer alıyor.

"Bilim adacığı" olarak da bilinen bu yerde binlerce araştırmacı çalışıyor.

SES 1 (Çince): LİU QİNGSONG, Çin Bilimler Akademisi Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri:

"10 yıl önce Hefei'nin kuzeybatısındaki 'bilim adacığına' geldim. Kanser önleyici ilaçların entegre geliştirilmesine adanmış durumdayız. Şimdiye kadar, büyük bilimsel tesislerden yaklaşık 70 kişilik bir araştırma ekibini biraraya getirdik. Ağırlıklı olarak Çin'de yüksek insidans oranına sahip malign tümörler üzerinde bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapıyoruz."

SES 2 (Çince): WANG AOLİ, Çin Bilimler Akademisi Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri:

"Şu anda, akut miyeloid lösemiyi hedef alan projemizin aday molekülü, faz II klinik araştırma aşamasına girdi ve iyi bir klinik yanıt elde etti. Karaciğer kanseri ve gastrointestinal stromal tümörler gibi Çin'de daha yüksek insidans oranlarına sahip kanserlerin tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaçların onaylanması için de başvuruda bulunuyoruz."

SES 3 (Çince): LİU QİNGSONG, Çin Bilimler Akademisi Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri:

"Gelecekte, yenilikçi ilaçlar geliştirmeye yönelik baştan beri var olan özlemimizi sürdürmeye devam edeceğiz ve kötü huylu kanser hastalığını kronik ve kontrol edilebilir bir hastalığa dönüştürmek için Çin'in gücüne, Çin bilgeliğine ve Çin çözümlerine katkıda bulunacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.(XHTV)