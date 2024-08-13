Bilgisayar Oyunundan Etkilenen Genç, 5 Kişiyi Bıçakladı

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE HALK ARASINDA KORKU YARATMAK SUÇLARINDAN TUTUKLANDI

Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek çelik yelekli ve maskeli çıktığı sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim (18), savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadesi alınan şüpheli Küçükyetim, mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.