Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Üreten Türkiye'nin Yıldızları Ödül Töreni"nde konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin, sosyal devlet olma sorumluluğunu üstlenen ve kurumsal fonksiyonlarını yerine getiren bir düzene sahip olduğunu bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında bir otelde resepsiyon ve "Üreten Türkiye'nin Yıldızları Ödül Töreni" düzenledi.

Bakan Bilgin, programda yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik sistemlerinin insanlar açısından önemine işaret ederek, SGK'nin sosyal devletin en önemli kurumu olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük reformla sosyal güvenlik sistemini güçlendirdiğini anımsatan Bilgin, ülkedeki sağlık ve emeklilik sisteminin çok gelişmiş olduğunu aktardı.

Türkiye'nin kendi klasmanında ve salgın döneminde gelişmiş seviyedeki ülkelerle kıyaslandığında başarılı olduğunu dile getiren Bilgin, bundan dolayı duydukları gururu ifade etti.

"Geçen yıl gelirlerimizin giderlerimizi karşılama oranı yüzde 95'in üzerindeydi"

Bakan Bilgin, "SGK açık veriyor" eleştirileriyle sık sık karşılaştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl açığımızın en düşük olduğu dönemi geçirdik. Yani gelirlerimizin giderlerimizi karşılama oranı yüzde 95'in üzerinde olduğu bir dönem yaşadık. Üstelik pandemide yapılan olağanüstü harcamalara rağmen böyle bir rakama ulaşılmıştır. Bu açıklar artsa da bundan endişe etmemek lazım. Sosyal açıklar, elbette ki sosyal harcamaların bir sonucudur. Sosyal devletler, insanların sağlık ve emeklilik sorunlarını, ilaç paralarını hesaba katmaz, ihtiyacı ne düzeyde karşılayıp karşılamadıklarını dikkate alır. Onun için Sosyal Güvenlik Kurumumuza yönelik bu tür açıklamaları, eleştiri olarak görmemek lazım. O değere sahip değiller."

Sosyal güvenlikte yönetimsel problemler varsa, bu eleştirilere saygıyla yaklaşacaklarını anlatan Bilgin, "Onların çözümü konusunda ciddi değişimler, yeni programlar uygulamak üzereyiz. Bunu da kamuoyu, açıkladığımız zaman duyacaktır. Sosyal güvenlik sistemimiz, sosyal devlet olma sorumluluğunu üstlenen bir sistem olarak kurumsal fonksiyonlarını yerine getiren bir düzene sahiptir. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın." ifadelerini kullandı.

"İstihdam yaratmak saygıdeğer ve kutsal bir iş"

Bilgin, çalışanlarının sosyal güvenlik primlerini düzenli ödeyen ve istihdam yaratan işletmelerin sahip ve ortaklarını tebrik ederek, bir ülkede üretim yapmanın, istihdam yaratmanın saygıdeğer ve kutsal bir iş olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin üretime ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bilgin, salgın ve küresel ekonomik krizin önemli sonucu olan enflasyona karşı çalışanları ve emeklileri koruyacaklarını bildirdi.

Bakan Bilgin, emekçi, girişimci ve işverenler üretimlerine devam ettikçe Türkiye'nin karşılaştığı sorunları aşabileceğine işaret ederek, "Sorunlar, çözülmek için vardır. Biz de bu sorunları çözme iradesini ortaya koyuyoruz. Bunu emekçilerimizle, sendikalarımızla, çalışanlarımızla, elbette işletmelerimizle, işverenlerimizle gerçekleştirme kararlılığındayız." dedi.

SGK'nin 16. kuruluş yıl dönümü

SGK Başkanı Cevdet Ceylan ise kurumun 16. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Geçmişte öğrencisi olduğu Bakan Vedat Bilgin ile birlikte çalışmaktan duyduğu gururu dile getiren Ceylan, Bilgin'e ve tüm davetlilere programda kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini iletti.

Programda, bakanlık bürokratları, işçi, memur ve işveren konfederasyonlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli yer aldı.

Bakan Bilgin ve diğer protokol üyeleri, "üreten ve büyüyen Türkiye'ye verdikleri destekten" dolayı çeşitli şirketlerin temsilcilerine ödüllerini verdi.

Daha sonra SGK Başkanı Ceylan, günün anısına Bakan Bilgin'e hediye takdim etti.