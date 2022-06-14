Bilgin: "Bir ülkenin demokratik olup olmamasının en önemli göstergesi seçimle gelenlerin seçimle gitmesidir" - Haberler

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Bilgin: "Bir ülkenin demokratik olup olmamasının en önemli göstergesi seçimle gelenlerin seçimle gitmesidir"

AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun (ÇEKAT) 35. Yıl Programı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun (ÇEKAT) 35. Yıl Programı'na katıldı. (1)

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

Vedat Bilgin Araştırma Güncel Haberler

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