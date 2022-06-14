Bilgin: "Bir ülkenin demokratik olup olmamasının en önemli göstergesi seçimle gelenlerin seçimle gitmesidir"
AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun (ÇEKAT) 35. Yıl Programı'na katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun (ÇEKAT) 35. Yıl Programı'na katıldı. (1)
AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel