Bilgin: "Bir ülkenin demokratik olup olmamasının en önemli göstergesi seçimle gelenlerin seçimle gitmesidir" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun (ÇEKAT) 35. Yıl Programı'na katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun (ÇEKAT) 35. Yıl Programı'na katıldı. (1) AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel Vedat Bilgin Araştırma Güncel Haberler

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