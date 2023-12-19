Bilgiçler Yapı'dan 10 milyar 200 milyon TL'lik yatırım

7 yılda 7 milyar 100 milyon TL'lik yatırımla konut ve ticari projelere imzasını atan Bilgiçler Yapı, 2023 yılını 3 milyar 100 milyon TL'lik yeni projesi AKTİM Çarşı - Ofis projesinin temel atma hazırlıklarıyla tamamladı.

7 yılda 7 milyar 100 milyon TL'lik yatırımla konut ve ticari projelere imzasını atan Bilgiçler Yapı, 2023 yılını 3 milyar 100 milyon TL'lik yeni projesi AKTİM Çarşı - Ofis projesinin temel atma hazırlıklarıyla tamamladı.

2007 yılında kendi arazilerine, kendilerine ait konut ve ticari projeleri inşa etmek ve kiralamak üzerine kurulan Bilgiçler Yapı, 2016 yılında vites büyüterek 5 projede 75 bin metrekare konut, 141 bin metrekare ticari proje hayata geçirdi.

Göl İstanbul ve Minas Park projeleriyle 97 villa ve 72 konut projesinin teslimini tamamlayan Bilgiçler Yapı, AKTİM 1, AKTİM 2 ve AKTİM 3 projeleriyle ticari gayrimenkul üretiminde de kendini gösterdi.

Bugüne kadar 7 yılda 7 milyar 100 milyon TL'lik yatırım yapan Bilgiçler Yapı, eylül ayında 110 bin metrekarelik yeni projesi AKTİM Çarşı – Ofis projesini lanse etti. Lansman sonrasında 2 ayda yüzde 37'lik satış gerçekleştiren Bilgiçler Yapı, daha önceden projelerinden satın alma yapan yatırımcılardan ilgi gördüklerini belirtti.

"Sanayicilikten geldiğimiz için, ticari ihtiyaçları iyi gözlemledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, ilk olarak Beylikdüzü'nde konut, Büyükçekmece'de villa projesiyle Bilgiçler Yapı'nın faaliyetlerine başladığını aktararak, "Sanayicilikten geldiğimiz için ticaret merkezleri yapmaya yönelme kararı aldık. Özellikle İstanbul'da merkezde yer alan esnaflar, KOBİ'ler çok dağınık bir şekilde faaliyet gösteriyor. Deprem konusu hep gündemde ve toplu ticaret alanlarında ciddi eksik var. Ticaretin hızla dönüşmesi gerekiyor. Tavan yüksekliklerinden, ulaşım kolaylığına kadar pek çok ayrıntıyı düşünerek, ilk akıllı ve ticaret merkezimiz olan Esenyurt AKTİM 1'i hayata geçirdik. Yüzde 95'ini 2,5 ayda satınca, hemen AKTİM 2'yi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

13 ayda proje bitirdik

Tüm inşaatlarını öz sermaye ile tamamladıklarını, projeyi tamamen bitiren bütçe olmadan inşaata başlamadıklarını belirten Bilgiç, "AKTİM 1'den dükkan satın alanlar çok yüksek prim kazancı elde ettiler. Bu kazanç, yatırımcıları ikinci projemize yöneltti. 24 ayda teslim edeceğimiz projemizi 13 ayda bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, Avcılar AKTİM 3 projesinde ise yine ilk 2 projedeki yatırımcıların yoğun talebi ile karşılaştıklarını kaydederek, "Teslim sonrasında da projelerin yönetiminde oluyoruz. Bu da yatırımcıların bize güvenini oldukça artırdı. Bayrampaşa AKTİM Çarşı projemizin lansmanı için gün sayan yatırımcılarımız var." dedi.

Bayrampaşa AKTİM Çarşı - Ofis projesinin yüzde 37'si satıldı

Açıklamada verilen bilgilere göre, Bilgiçler Yapı, bugüne kadar edindiği tecrübeleri de kattığı "ustalık projesi" olarak nitelendirdiği AKTİM Çarşı-Ofis projesinde temel atma hazırlıkları sürüyor. Bayrampaşa'da 110 bin metrekare üzerinde hayata geçirilecek olan projede, 338 bağımsız bölüm bulunacak. Yeni nesil ticarethaneler ve ofislerden oluşacak projede, temel atma işlemleri başlıyor. 3 milyar 100 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek olan AKTİM Çarşı - Ofis projesinin iş geliştirme süreci 1 yıl sürdü.

İstanbul'da lojistik açıdan önemli değere sahip noktalarda ticari gayrimenkul ihtiyacının fazlalığına dikkati çeken Bilgiç, Bayrampaşa'da hayata geçirecekleri AKTİM Çarşı-Ofis projesiyle, bu ihtiyaca cevap vermeye hazırlandıklarını belirtti. Bilgiç, "Bayrampaşa AKTİM Çarşı-Ofis projemiz, her iş modeline uygun ticari dükkanlar ve modern ofislerden oluşuyor. Projemizi geliştirirken ticari işletmelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak detaylandırmaları gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

Bilgiç, AKTİM Çarşı projesinin lokasyon olarak çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak, "Projemiz şehir merkezine, otoyollara ve havalimanlarına oldukça yakın. Lokasyon avantajı iş yapma süreçlerini kısaltacak imkan sunuyor. Yeni nesil mimari avantajları da eklenince yatırımcıları memnun edecek bir yatırım süreci başlamış oluyor." açıklamasında bulundu.

Bayrampaşa AKTİM Çarşı projesinin avantajlarına da değinen Bilgiç, "Projemiz gerek mimari yapısı, gerek sosyal donatı alanları, gerekse 32 bin metrekare büyüklüğünde kapalı otoparkıyla bölgeye yepyeni bir soluk kazandıracak. İnşaat teknikleri, enerji verimliliği, güvenlik sistemleri ve işlevsellik bakımından çoktan miadını doldurmuş birçok ticaret merkezinin yanı sıra, her bakımdan günümüze modernize edilmiş haliyle AKTİM Çarşı projemiz işletme sahiplerine derin bir nefes aldıracak." yorumunu yaptı.

Açıklamaya göre, Bilgiçler Yapı, AKTİM Çarşı - Ofis projesinin ardından, 2024 yılında yeni arazi arayışlarına devam edecek. Konut projesi için Boğaz hattında arazi arayışı bulunan Bilgiçler Yapı, şehir merkezinde de ticari gayrimenkul projesi için arsa satın alacak.

Yeni projesi için 6,6 milyar TL'lik bütçe ayırdıklarını aktaran Bilgiç, "Avantajlı lokasyonlarda yatırım fırsatı yakalarsak bütçemizi artırabiliriz" diye konuştu. Ağırlıklı olarak az katlı ve yatay mimariye odaklanacaklarını kaydeden Bilgiç, "Depreme dayanıklı yapılar önceliğimiz olacak. Bunun yanı sıra günümüz ihtiyaçlarına cevap veren akıllı yapılara da imzamızı atacağız." duyurusunda bulundu.