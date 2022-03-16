Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, demokrasinin gelişmesi, bürokrasinin şeffaflaşması, eşitlik, bağımsızlık ve açıklık ilkelerinin yerleşmesinde Kurulun önemli katkılarının olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen Bilgi Edinme Hakkı Sempozyumu'na BEDK Başkanı Fendoğlu, yargı mensupları, akademisyenler ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Fendoğlu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun bilgi edinebilmeyi öngördüğünü bildirdi. Fendoğlu, kanunun amacının, devletle millet arasında bir köprü kurmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de bilgi edinme konusunda 5 kademe olduğunu anlatan Fendoğlu, birincisinin kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek odaları, ikinci kademenin BEDK, üçüncü kademenin idare mahkemeleri olduğunu söyledi. Fendoğlu, dördüncü kademenin bölge idare mahkemeleri, beşinci kademenin ise ilkesel nitelikteki kararlar veren Danıştay olduğunu belirtti.

Bilgi edinme taleplerinin yüzde 90 oranında ilk kademede çözümlendiğini aktaran Fendoğlu, Türkiye'de 2020'de 2 milyon bilgi edinme başvurusu yapıldığını, bütün istatistiklerin de TBMM'nin internet sitesinde yayımlandığını dile getirdi.

Kurulun bir hak arama aracı olduğunu, BEDK dışında da hak arama kurumlarının bulunduğunu kaydeden Fendoğlu, "Kurulun kararları idareyi bağlayıcı, kamu yönetimini bağlayıcı. Bu kararlara uymak istemeyenler, birey veya kamu, mutlaka idare mahkemesine başvurmak zorunda kalıyor. İkinci bir özelliğimiz ise ilke kararları alma yetkimiz var." diye konuştu.

Kurulun aldığı ilke kararlarına karşı bugüne kadar Danıştaya 3 iptal davası açıldığı bilgisini paylaşan Fendoğlu, davalar sonucu bu kararların iptal edilmediğini söyledi.

Kurula yabancıların da başvurabildiğini anımsatan Fendoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden itirazları da kabul ettiklerini, önümüzdeki dönemde e-Devlet üzerinden de başvuruların alınabileceğini bildirdi.

Bilgi edinme konusunda en çok başvurunun Yükseköğretim Kurulu ve Adalet Bakanlığı kaynaklı olduğunu bildiren Fendoğlu, başvuruda hukuki ve fiili bir engel yoksa 30 iş günü içinde karar verildiği bilgisini paylaştı.

Fendoğlu, "Türkiye'de demokrasinin gelişmesinde, bürokrasinin şeffaflaşmasında, eşitlik, bağımsızlık ve açıklık ilkelerinin yerleşmesinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun katkıları olduğunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fendoğlu'nun konuşmasının ardından sempozyum, çeşitli başlıklardaki oturumlarla devam etti.