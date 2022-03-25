"Bilge Çınarlar" Dans Yeteneklerini Sergiledi - Haberler

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"Bilge Çınarlar" Dans Yeteneklerini Sergiledi

DailyMotion.com - Güncel
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18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlamak amacıyla Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği İleri Yaş Etkinlikleri'ne katılan 60 yaş ve üzerindeki İzmirliler zeybek, vals, tango gibi birçok dansta yeteneklerini sergiledi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DailyMotion.com) - 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlamak amacıyla Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği İleri Yaş Etkinlikleri'ne katılan 60 yaş ve üzerindeki İzmirliler zeybek, vals, tango gibi birçok dansta yeteneklerini sergiledi

DailyMotion.com / Güncel

Karşıyaka, Zeybek, Mart, Güncel, Haberler

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