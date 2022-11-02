'BİLGE ANA' MEVLÜDE GENÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
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ALMANYA'nın Solingen kentinde 1993 yılında Neo-Nazilerce kundaklanan evlerinde, 2 kızını, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç (80), fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
ALMANYA'nın Solingen kentinde 1993 yılında Neo-Nazilerce kundaklanan evlerinde, 2 kızını, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç (80), fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Irkçı saldırı sonrası kin ve nefret yerine verdiği barış ve hoşgörü mesajlarıyla ırkçılığa karşı sembol isim olan, 'Bilge Ana' olarak bilinen Genç'in cenazesi, Almanya'daki tören sonrası getirildiği memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde dualarla toprağa veriliyor.
AMASYA,(DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel