Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, 'Nembank Projesi' ile TEKNOFEST'e katıldı

BİLFEN Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, havadaki nemden elde edilen suyun tarımda sulama amaçlı kullanılmasını sağlayan 'Nembank Projesi' ile TEKNOFEST'e katıldı.

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi'nde eğitim gören 8 öğrenci, nemi fazla olan ancak yağışı az alan bölgelerde tarım için kullanılan suyun azaltılabilmesi için çalışma başlattı. Küresel iklim değişikliği ve kuraklık endişesiyle başlatılan çalışma kapsamında, nemden elde edilen suyun tarımda sulama amaçlı kullanmasına imkan sağlayan 'Nembank Projesi'ni geliştirdi. Yaklaşık 6 ayda hazırlanan proje TEKNOFEST Ankara'da tanıtıma sunuldu.

'AMACIMIZ ÇİFTÇİLERİMİZİN KULLANIMA SUNMAK'

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Gökhan Koçyiğit, "Biz öğrencilerimizle son yıllarda yaşadığımız doğal afetleri ve ileride yaşayabileceğimiz problemleri ele aldığımızda aklımıza bir proje geldi. Öğrencilerimiz; 'Hocam nem olan bölgelerde yağış olmayabiliyor; Akdeniz bölgelerimiz gibi. Acaba orada tarım için kullanılan suyu azaltabilirsek, biz başka bir kaynak bulabilirsek daha faydalı olabilir miyiz?' dediler ve bu projeyi buldular. Projemizdeki temel amaç havadaki nemi tarımda kullanılmak üzere tarım suyunu dönüştürmek. Buradaki amacımız da aslında dünyadaki su döngüsünü biraz hızlandırmak. Bir soğutma sistemiyle biz suyu yoğuşturuyoruz. Bu yoğuşan su bizim toplama kabımız da birikiyor, toplama kabında biriken suyu da programlama kartı sayesinde tamamen otonom, hiçbir insan müdahalesi olmadan tarlamıza aktarıyoruz ve ne zaman ki tarlamızdaki nem seviyesi toprakta azalırsa, otomatik bir komut geliyor ve damla sulama sistemiyle tarlamızı suluyoruz. ve bu şekilde insan etkisi sadece hasat zamanında gerekiyor" dedi.

Koçyiğit, "Bu projenin asıl amacı özellikle yağmur yağmayan ama havası nemli olan bölgelerde, yer altı kaynaklarının, akarsuların ya da şebeke suların tarımsa kullanılmasını azaltmak. Çünkü biz yaptığımız araştırmada şunu gördük ki evlerimizde biz ne kadar tasarruf edersek edelim dünyadaki tatlı suların sadece yüzde 3'ünü biz evde harcıyoruz. Yüzde 17 civarında sanayide kullanılıyor. Geriye kalan kısım ise tüm dünyada tarımda kullanılıyor. Biz evde tamamen muslukları kapatsak bile yüzde 3 tasarruf sağlayabiliriz ama tarımdaki yüzde 70'ten çok ciddi karlar elde edebiliriz. Tam olarak buradan yola çıktık. Bundan sonra özellikle projemizin geliştirilebilir bölümlerini ele alacağız. Örneğin rezistansımızı, soğutmada sıvımızı değiştirerek verimi artırmak bundan sonraki amacımız. ve eğer ki Akdeniz bölgesindeki bir yerde deneme şansımız olursa ve verim alabilirsek patentini alıp oradaki çiftçilerimizin kullanıma sunmak" ifadelerini kullandı.