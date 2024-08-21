Biletli ziyaret uygulamasına geçen Kariye Camii'ne yabancı turist ilgisi sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan, uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs'ta ibadete açılan tarihi Kariye Camii'ne biletli ziyaretler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla başlatılan "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasıyla yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi.

Turistlerin ilgi odağı olan yapıya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan cami ziyaretçilerinden, akademisyen, yazar Doç. Dr. Wenji Cai, Kariye Camii'ni daha önce duyduğunu ve ziyaret etmek istediğini belirterek, "Buranın çok iyi korunmuş bir yer olduğunu duydum. Ayasofya gibi, iyi korunmuş mozaikleri görebileceğiniz yerlerden biri de burası. Bu yüzden buradayız. Her şeyin zamanın içinde mühürlendiğini hissediyorum. Burası oldukça büyülü ve her şeyin yüzlerce yıl boyunca böyle saklanabilmesi çok muhteşem bir şey." dedi.

Cai, ziyaret ettiği benzer yerler içinde Kariye Camii'nden çok etkilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burası küçük ama çok beğendim. Her şey canlanmış gibi. Her şey çok özel, mozaiklerden yapıldığını gerçekten anlayamıyorsunuz. Çok özel bir yer. Gelmeden önce biraz araştırma yaptım. Ben bir turizm akademisyeniyim. İngiltere'de turizm alanında doçentim. Bir haftadır İstanbul'dayız. Turizm ve fiyatların turizmi nasıl etkilediği hakkında araştırma yapıyoruz."

İtalyan ziyaretçi Marlene Pan, caminin yapısından çok etkilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mozaikler, gördüklerim içinde en iyilerinden. Ben İtalya'da, çok güzel mozaiklerin olduğu Ravenna'da yaşıyorum. Buradakilerin gerçekten çok etkileyici olduğunu söylemeliyim. Bana gerçekten iyi hisler verdi. Çok altın işleme var. Bu yüzden burada olmaktan ve bu camiyi ziyaret etmekten mutluyum. Çok büyük değil ama gerçekten güzel. Görmek harikaydı. Çok güzel bir deneyimdi bunu birçok turiste tavsiye ederim. Çok fazla insan olmaması üzücü ama belki gelecekte daha turistik bir çekim merkezi olur."

"Burayı üniversite derslerimizde konuştuk"

ABD'de tarih bölümünde eğitim gören ziyaretçilerden Emma Kang, camiyi derste işlediklerine işaret ederek, "ABD'de üniversiteye gidiyorum ve tarih bölümünde okuyorum. İslam ve Bizans tarihi dersleri aldım. Bu cami üniversitedeki ilk derslerimden birinde çalıştığımız yerlerden biriydi. Bu yüzden ailemi buraya sürükledim. Böylece görebildik. Yeni açılmışken gelmiş olmamıza sevindim. Buraya geldik ve çok şanslıyız." diye konuştu.

Kang, giriş seviyesinde Bizans ve İslam mimarisi dersleri aldığını aktararak, "Derslerde, restore edilen ve sonradan camiye de dönüştürülen yerleri tartışıyorduk. Burası özellikle çok benzersizdi çünkü Hz. İsa ve mozaik tarihi olan yerlerden biri. Bu yüzden çok eşsiz. Dinlerin tanıtımı çok ilgi çekici ve fresk ve mozaik kombinasyonunun tasarımı çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada öğrenilecek çok fazla tarih var"

Ziyaretçi Emil Kang ise herkese Kariye Camii'ni ziyaret etmesi tavsiyesinde bulunarak, "Öğrenilecek çok fazla tarihi bilgi var. Burada onu görme fırsatımız var. Bu gerçekten bir ayrıcalık, bu fırsat için çok minnettarım. Bizim için alışkın olmadığımız bir gelenek, Yunan-Ortodoks geleneği. Bu yüzden burada tarihi görmek güzel. Hz. İsa'nın farklı hikayelerini görmek çok ilginç." dedi.

Bölge sakinlerinden Mehmet İşsever de yabancı ziyaretçilere ücretli giriş uygulamasından memnun olduğunu belirterek "Kariye Camii geç de olsa açıldı. Açanlardan ve sebep olanlardan Allah razı olsun. Buradan geçerken görüyordum, turistler buraya geliyor ama ekonomik manada hiçbir görüntü yoktu. Dolayısıyla böyle bir uygulama hep kafamdaydı. Kim akıl etmişse teşekkür ederiz kendisine." ifadelerini kullandı.

İspanyol turist Ventura Rebes ise mozaiklerin oldukça etkileyici olduğunu ve gerçek olup olmadıklarını anlayamadığını ama oldukça güzel göründüğünü dile getirdi.

Cuma günleri sadece Müslümanların ibadeti için açılan Kariye Cami, haftanın her günü 9.00-18.00'de ziyaret edilebiliyor.