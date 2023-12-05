Biletinial tarafından gerçekleştirilen 'bibuluşma Söyleşileri' başlıyor

Biletinial tarafından gerçekleştirilen 'bibuluşma Söyleşileri', Fişekhane, Moda Sahnesi ve Kadıköy Boa Sahne'de başlıyor. Söyleşiler, tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar'ın moderatörlüğünde, sahnelenen oyunların bitiminde gerçekleştirilecek. Seyirciler, izledikleri oyunun hemen ardından oyun ekipleriyle sahnede yapılacak sohbeti dinleme ve sorularıyla sohbete katılma imkanına sahip olacak.

Biletinial tarafından gerçekleştirilen "bibuluşma Söyleşileri" Fişekhane, Moda Sahnesi ve Kadıköy Boa Sahne'de başlıyor.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, söyleşiler, tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar'ın moderatörlüğünde, sahnelenen oyunların bitiminde gerçekleştirilecek.

"bibuluşma" adı altında yapılacak söyleşiler kapsamında seyirciler de izledikleri oyunun hemen ardından oyun ekipleriyle sahnede yapılacak sohbeti dinleme ve sorularıyla sohbete katılma imkanına sahip olacak.

"bibuluşma Söyleşileri", 6 Aralık'ta Fişekhane Ana Sahne'deki "III. Richard: Niçin Yaptım" gösteriminin ardından oyuncu Hakan Gerçek ile başlayacak ve 19 Aralık'ta Moda Sahnesi'ndeki "İki Kore'nin Birleşmesi" gösteriminin ardından oyuncular Neriman Uğur, Levent Tülek, Sedat Kalkavan, Asiye Dinçsoy, Reyhan Özdilek, Melek Ceylan, Damla Pehlevan ve yönetmen Kemal Aydoğan'ın katılımıyla devam edecek.

Etkinlik, 23 Aralık'ta Fişekhane Ana Sahne'deki "Cırcır Böcekleri İtler ve Biz", 4 Ocak'ta Kadıköy Boa Sahne'deki "Tarihte Yaşanmamış Olaylar" oyunlarının ardından da yapılacak.