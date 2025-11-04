Haberler

Bilecikli "Yaşayan İnsan Hazinesi" Salim Yaşar vefat etti

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2022'de "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen çömlek ustası Salim Yaşar, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ankara'daki bir hastanede tedavi gören 83 yaşındaki çömlekçi ustası Salim Yaşar, burada yaşamını yitirdi.

Yaşar, 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca layık görüldüğü "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Yaşar için yarın öğle namazının ardından Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
