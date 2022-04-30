Bilecikli öğrencilerden 'askıda erzak' projesi

BİLECİK (AA) - Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, "Çağrımız çareniz olacak" temasıyla ihtiyaç sahipleri için "askıda erzak" projesi başlattı.

Proje sorumlusu öğretmenler Zeynep Sağlam ve Tuğba Balım ile öğrenciler tarafından hayata geçirilen çalışmayla, ihtiyaç sahibi aileler ile gönüllüler arasında köprü kurarak gıda desteği sağlanması hedefleniyor.

Sağlam, yaptığı açıklamada, "Haydi, bir paket de kardeşinin sofrasına" sloganıyla projeyi uyguladıklarını belirterek, "Siz de yardımcı olmak isterseniz projemize katkı sağlayarak iyilik hareketini devam ettirebilirsiniz. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' Hadis-i Şerif'ini esas alarak her daim iyilere ve iyiliklere öncülük etmeye gayret edelim." ifadesini kullandı.