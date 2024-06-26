Bilecikli Nalbant, Tasarım Nallarını İhracatla Taçlandırmayı Hedefliyor

Bilecik'te 15 yıldır nalbantlık yapan Ramazan Sarı, küçük atölyesinde kendi tasarımı olan makinelerle ürettiği nalları yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesine (ESOGÜ) bağlı, şimdiki adı Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu olan Mahmudiye Meslek Yüksekokulunun Nalbantlık Bölümünü 2009'da bitiren Sarı, 6 yıl at çiftliklerinde çalıştıktan sonra 2015'te atölye kurmak için çalışma başlattı.

Üretimde kullanacağı kendi tasarımı olan fırın, bükme makinesi ve kalıplar için 5 yıl AR-GE süreci yürüten 36 yaşındaki Sarı, hazır makinelerini de satın almasının ardından Ekim 2020'de işletmesini faaliyete geçirerek ilk nallarını satışa sundu.

Atölyede iki çalışanıyla her 45 saniyede bir nal üreten Sarı, Arap, İngiliz ve yerli ırk atlar için imal ettikleri nalları yurt içinde müşterilerine gönderiyor.

Nalları, Türk cumhuriyetleri ile Arap ülkelerine de satmak için girişimlerde bulunan Sarı, üretimini ihracatla taçlandırmayı hedefliyor.

Evli ve 2 çocuk babası Ramazan Sarı, AA muhabirine, ailesinde atçılıkla uğraşan olmadığını, mesleğini üniversitede öğrendiğini söyledi.

İlk nalı Veliefendi Hipodromu'nda çaktığını belirten Sarı, şöyle devam etti:

"İlleri gezerek, atçılık spor kulüplerinin çiftliklerine hizmet götürüyorduk. Atların 30 ila 60 günde bir nallarının değişmesi gerekiyor. Bu işlemden sonra çiftliklerde durmanın manası yok. Bu atölye, yarı fabrikasyon nal üretim tesisinin olmamasından ortaya çıktı. AR-GE sürecinde kalıplarda başarısızlıklar, makinelerde patlamalar yaşadık. 2020 yılında da ilk ürünümüzü elimize aldık."

1100 derece sıcaklıkta şekil veriliyor

Sarı, yarı fabrikasyon sistemle çalıştıklarını, bu sayede bir nalı 45 saniyede üretebildiklerini dile getirdi.

İş yerindeki fırın, bükme makinesi ve kalıpların tasarımının kendisine ait olduğunu ifade eden Sarı, kalıplar sayesinde ölçüye gerek kalmadan her at için uygun nalları üretebildiklerini bildirdi.

Sarı, "Geleneksel yöntemlerle 3-4 dakikada üretilen nalı 45 saniyede yapabiliyoruz. Bu da bizim için mükemmel bir zaman. Günde 80-100 atlık nalı zahmet çekmeden üretebiliyoruz." dedi.

Boyutlandırarak fırına attıkları ham maddenin, sirkülasyon oluştuktan sonra 1100 derece sıcaklığa ulaştığı bilgisini veren Sarı, daha sonra nalın deliklerini açtıklarını belirtti.

Atın hangi ayağında kullanılacaksa nala o şekli verip numarasını bastıklarını ve çakma işlemine hazır hale getirdiklerini anlatan Sarı, bu işlemlerin tamamının 45 saniye sürdüğünü kaydetti.

Sarı, yurt dışına açılma çalışmaları kapsamında Cezayir'e ilk aşamada 400 atlık nal gönderdiğini, dış satımda yeni pazarlara açılmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.