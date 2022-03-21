Bilecik ve Kütahya'da nevruz kutlandı

KÜTAHYA (AA) - Bilecik ve Kütahya'da, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bilecik Valiliğince, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, programda yaptığı konuşmada, nevruzun bolluğun ve bereketin sembolü olduğunu söyledi.

Bahar bayramının toplumda gelenek halini alan önemli kültürel öğelerden olduğunu belirten Bircan, " Orta Asya'dan Balkanlar'daki ülkelere kadar çok geniş bir bölgede kutlanan nevruz, özü itibarıyla baharın gelişinin coşkuyla karşılandığı bir gündür." dedi.

Öğrencilerin nevruzu anlatan şiirler okuması ve halk oyunları gösterisiyle devam eden etkinlikte, Vali Kemal Kızılkaya tarafından nevruz ateşi yakıldı.

Daha sonra Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, demir dövdü.

Halat çekme yarışması ve ok atma gösterisinin ardından Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, okul bahçesinde öğrencilerin çalışmaların sergilendiği stantları ziyaret etti.

Etkinlik, öğrencilerin nevruz ateşinin üzerinden atlamasıyla sona erdi.

Kütahya

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), Valilik himayesinde nevruz etkinliği yapıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, programda yaptığı konuşmada, nevruzun Türk coğrafyasının bayramı olduğunu söyledi.

Nevruzun aslında uyanışın ve dirilişin bayramı olduğunu dile getiren Uysal, "Nevruz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin bayramıdır. Çünkü baharla beraber doğanın uyanmasıyla biz rahmeti, bereketi, sevgiyi ve kardeşliği daha iyi anlarız. Güneş adeta bize tebessüm eder. Hayata hizmet için güneş coşkuyla doğar ve batar." diye konuştu.

Uluslararası öğrencilerin halk oyunları gösterisi, demir dövme ve nevruz ateşi yakılmasıyla devam eden etkinlik, nevruz pilavı ikramı ile son buldu.