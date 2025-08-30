Bilecik ve Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bilecik ve Kütahya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Tevfikbey Caddesi üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde İzmir Marşı'na eşlik etti.

Fener alayına, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye başkan yardımcıları, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam da katıldı.

Kütahya

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bando takımının marşları eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutan Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Kütahya Belediyesi bahçesinde düzenlenen Işın Karaca konseri ile sona erdi.