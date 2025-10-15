Bilecik ve Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin ve sentetik kannabinoid ile esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.