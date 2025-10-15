Haberler

Bilecik ve Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Bilecik ve Bozüyük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve esrar maddesi ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin ve sentetik kannabinoid ile esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
