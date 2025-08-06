Bilecik Valisi Sözer, İkizce Köyündeki Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresince, merkeze bağlı İkizce köyünde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmasında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 kilometrelik çalışmayı inceleyen Sözer, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, çalışmanın tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin daha güvenli ve konforlu bir yola kavuşacaklarını belirtti.

Yolun vatandaşlara hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Sözer, İl Özel İdaresi personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İncelemede, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı da yer aldı.